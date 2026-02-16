Los primeros trabajos se realizaron entre Juana Azurduy y Madre Teresa de Calcuta, en inmediaciones del Instituto Agrotécnico, mientras que en una segunda etapa las tareas se concentran en el segmento que une Alicia Moreau de Justo con Martín Fierro, en continuidad con la traza ya ejecutada y con orientación hacia el Este.

La obra se desarrolla a partir del trabajo de cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas y se integra a un plan integral que prioriza la mejora de la transitabilidad y el adecuado escurrimiento de aguas pluviales en áreas con antecedentes de anegamientos.

El canal de hormigón armado ya cuenta con tramos estructurales ejecutados y otros en proceso de conformación, lo que permite avanzar en paralelo con las tareas de movimiento de suelo, nivelación y adecuación del terreno.

Este esquema de trabajo optimiza los tiempos de obra y reduce el impacto sobre la circulación, al tiempo que sienta las bases para la posterior ejecución de cordones, cámaras de captación y terminaciones complementarias.

El proyecto contempla la construcción de un canal de 260 metros de extensión sobre la cuneta norte de calle Rivadavia, con una sección de 0,90 metros de ancho y 0,80 metros de altura. Para ello, el personal municipal trabaja con equipamiento propio en la nivelación y ajuste de los moldes, con el objetivo de garantizar pendientes y alineaciones precisas antes del hormigonado.