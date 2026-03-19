Este miércoles se realizó una reunión de coordinación entre áreas municipales, el Club Regatas y organismos involucrados, con el objetivo de ultimar detalles del Campeonato Argentino y Selectivo de Maratón 2026.

La competencia se desarrollará del 2 al 5 de abril, mientras que la presentación oficial será el 1° en el Centro de Convenciones. Se espera la participación de más de 400 deportistas de todo el país, en distintas categorías y modalidades.

El evento es organizado en conjunto con la Federación Argentina de Canoas, que fiscalizará la competencia. Las inscripciones se realizan de manera online y estarán abiertas hasta el 27 de marzo.

Según se informó, los dos primeros de cada categoría clasificarán al Campeonato Mundial, que se disputará este año –en un hecho histórico– en Gualeguaychú. El Municipio aportará la logística y el operativo de seguridad para el desarrollo del certamen.