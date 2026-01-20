Las obras de ensanchamiento y elevación de avenida Alsina avanzan como parte de la conformación de un corredor estratégico destinado a ordenar el ingreso y egreso del tránsito pesado, reducir interferencias vehiculares y reforzar la conectividad estructural del sector norte de Gualeguaychú.

Las tareas se desarrollan sobre avenida Alsina hasta el cruce con calle 136 y continúan por esta última en dirección a Primera Junta, de modo que el corredor establezca una vinculación directa con la Ruta Internacional n°136, la avenida Primera Junta y el Acceso Norte. Esta configuración permitirá una circulación más eficiente y previsible en un sector de alto tránsito.

La iniciativa se inscribe en una estrategia planificada de ordenamiento de flujos de camiones y micros dentro del ejido urbano, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad mediante infraestructura acorde a las demandas actuales.

En la etapa actual se realizan mediciones y estaqueos, tareas esenciales para definir con precisión ejes, niveles y anchos de la obra conforme a los planos técnicos, además de aportar referencias claras para la seguridad operativa.

En paralelo, se llevan adelante los trabajos de definición de anchos y calzado del terreno, que permiten estabilizar la base y asegurar un perfil uniforme de la calzada: estas acciones se concentran entre la intersección con calle Federación y la curva que retoma el trazado hacia la Ruta Nacional n°136.

Asimismo, se ejecuta el descalce del tramo comprendido entre calle Federación y la unión con avenida Alsina, mediante el retiro de material superficial deteriorado. Esta intervención permite corregir deformaciones e irregularidades, preparar el suelo para la incorporación de nuevos aportes y reconstruir el sector con criterios de durabilidad y seguridad vial.

Las tareas se desarrollan con la participación de maquinaria vial pesada, entre ellas motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadoras frontales y camiones volcadores, además de equipos de medición topográfica que aseguran precisión en cada etapa del proceso.

Durante el tiempo de obra que queda pendiente, los trabajos previstos incluyen el ensanchamiento del trazado, su elevación y la correspondiente compactación, acciones orientadas a garantizar continuidad vial, incrementar la capacidad portante de la calzada y optimizar las condiciones de transitabilidad.

Además, en los sectores con mayor consolidación se ejecuta un mejorado final con brosa, mientras que en tramos de características más rústicas se avanza con la apertura de calle para estructurar una base acorde a los requerimientos presentes y futuros.