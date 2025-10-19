Las obras de mejora vial en Gualeguaychú continuaron esta semana con la pavimentación del segundo consorcio vecinal, en el marco de los trabajos que se realizan tras la puesta en marcha de la Planta Municipal de Asfalto, ubicada en el Parque Industrial.

Luego de la primera intervención sobre calle San Martín, entre Hermanas Mercedarias y Nágera, las cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura trabajaron en Lisandro de la Torre, entre Doello Jurado y Arigós De Elía, donde se aplicaron 54 toneladas de mezcla asfáltica caliente.

El material fue transportado desde la Planta de Asfalto en camiones con capacidad de 8.000 kilos, que realizaron un recorrido constante entre el Parque Industrial y la zona de obra. En el operativo intervinieron 13 operarios municipales y tres maquinarias viales, bajo la coordinación del equipo técnico del área.

El proceso de pavimentación comenzó con la descarga del material sobre la terminadora, una máquina que distribuye la mezcla de forma uniforme sobre la calzada y le otorga el 85% de su compactación final.

Luego actuó el rodillo neumático, encargado de eliminar vacíos y asegurar la adherencia del material, y finalmente intervino la aplanadora, que completó la compactación y nivelación, sellando los bordes donde el asfalto se une con las estructuras rígidas, como bocacalles o cordones cuneta.