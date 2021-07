Thungal dejó su casa en 1974 cuando tenía 22 años para trabajar en el Golfo Pérsico, sus padres y ocho hermanos se quedaron en la vivienda. Allí comenzó su carrera como organizador de eventos en Abu Dhabi para cantantes y bailarines indios.

En octubre 1976 cuando se encontraba a bordo de un avión que iba desde la ciudad india de Chennai, junto a un grupo de artistas con los que apenas llevaba diez días trabajando, sufrió un accidente aéreo. En su momentó se había informado que 95 personas habían muerto en el vuelo de Indian Airlines con destino a Madrás. El motivo del accidente fue por un incendio en uno de los motores de la nave.

El hombre se sentía culpable y avergonzado, por lo cual no se comunicó con su familia para contarles lo que había sucedido, ni siquiera intentó llamarlos cuando estuvo de regreso. Aseguró que no se puso en contacto porque se "sentía como un fracasado", señaló a The Times.

En 1982 Thungal se mudó a Mumbai, donde residió hasta entonces. “Estaba destinado a hacer mi fortuna en el Golfo y no lo hice. Entonces seguí pensando qué haría algo por mí mismo en Bombay y luego contactaría a todos. Pero eso tampoco sucedió", explicó al National News.

La verdad sobre la familia del hombre se descubrió luego de que KM Phillip, pastor y director de un refugio para personas sin hogar, ordenó una investigación para ayudar al hombre de 70 años que residía en ese centro desde hace dos.

En la mezquita de Kottayam se llevó adelante la investigación para encontrar a la familia de Sajid Thungal y ver si aún residían en aquella ciudad. Phillip informó que estos se sorprendieron al entersarse que "estaba vivo. Su padre murió hace mucho, pero su madre aún vive y tiene 91 años".

El reencuentro entre Sajid y su familia no tardó. Tuvieron una videollamada, pero apenas podría pronunciar palabra por lo angustiado que estaba. El hombre expresó su deseo de volver a su casa y agradeció a las personas que lo cuidaron porque sino "habría muerto" sin tener la posibilidad de volverlos a ver.

Este regreso no tardará demasiado, ya que uno de sus hermanos llamado Mohammed Kunju está en camino a Mumbai para reunirse nuevamente. Tras el accidente aéreo lo habían buscado por todas partes, pero sin éxito.