En el marco de una investigación por el delito de hurto, personal de la Comisaría Octava llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda del barrio Fiorotto.

La medida judicial se realizó el martes, a partir de las 19:00 horas, la investigación se originó a raíz de una denuncia radicada el 16 de noviembre, por la sustracción de una bicicleta y dos cañas de pescar, una de ellas con reel, elementos que habían sido sustraídos del domicilio del damnificado durante la madrugada del lunes.

El procedimiento, arrojó resultado satisfactorio, se logró el secuestro de una bicicleta marca SLP, rodado 29, coincidente con las características del rodado denunciado como sustraído, como asi tambien la aprehension de un hombre de 27 años.

Asimismo, durante el registro se secuestró un televisor, relacionado con otra denuncia radicada el pasado 6 de noviembre en jurisdicción de Comisaría Sexta, y un revólver, sin marca ni numeración legible, calibre .32.

Por otra parte, en el marco del operativo se procedió a la retención de dos motovehículos: una motocicleta marca Zanella de 110 cc y otra marca Gilera Smash de 110 cc, esta última sin dominio colocado y con faltantes de patente, documentación, luces y espejos.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, continuándose con las actuaciones correspondientes.