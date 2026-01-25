Un avión del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia, Tierra del Fuego, y causó revuelo entre sus habitantes, sobre todo en un contexto donde se lleva a cabo la intervención del puerto local.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave permaneció dos días en Buenos Aires y luego voló a la capital fueguina “sin comunicación del Gobierno Nacional ni de los organismos de defensa argentinos encargados de dar los permisos para este tipo de casos”.

A pesar de la escasa información que circula, se confirmó que las autoridades provinciales no tuvieron injerencia en este hecho, por lo que el gobierno de Gustavo Melella no pudo permitir ni denegar el arribo de aviones oficiales de países extranjeros. Por el momento, no se conocen los motivos de este aterrizaje ni tampoco la identidad de los miembros que viajaban en ese vuelo.

Asimismo, crece la preocupación debido a que se conoció el itinerario de otros dos aviones, en este caso privados, que partieron desde la localidad de San Fernando hacia Ushuaia, de los cuales tampoco hay más información.

El aterrizaje de la aeronave perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos, sumado al hermetismo con que presenta el Poder Ejecutivo Nacional en referencia a este tema, generó gran inquietud, en medio de las versiones de que podría existir un hipotético acuerdo entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump para entregarle el control del puerto fueguino, uno de los más importantes en materia turística y un punto clave para la entrada a la Antártida.

Esta zona tiene un rol estratégico como principal centro logístico, turístico y científico para el continente antártico, e incluso, es un sitio fundamental para la defensa de la soberanía argentina.

Fuente: NA.