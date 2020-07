Avistaron un puma y no pudieron atraparlo en cercanías de San Salvador

El Oficial Inspector Maximiliano Cuartino, a cargo de la Brigada Abigeato de San Salvador, contó cómo fue el procedimiento para intentar capturar al puma y reconoció que representa un peligro para la población ya que es un animal salvaje y se torna "muy difícil capturarlo sano".

Cerca de las 14 de este lunes, los efectivos recibieron el llamado del hombre que recorría su campo en Lucas Sud Segunda. "En primera instancia, pensamos que era un puma chico como se han visto en Entre Ríos, pero no se trata de un animal autóctono de la zona". El vecino estaba recorriendo el campo con cuatro perros, que lo divisaron y lo corrieron, y el puma se subió al árbol.El operativo"Nos comunicamos con Flora y Fauna, y con personal a cargo se lo intentó rodear con redes, pero al verse encerrado, se asustó, se fue y se perdió en el monte", dijo Cuartino y aseveró: "Un animal de ese porte podría fácilmente lastimarnos o quitarnos la vida en segundos".

Tras ello, dio cuenta que "no he escuchado que se haya visto un puma de este porte. Personal de Fauna dice que el animal, al no ser autóctono es imposible que haya venido por sí solo, debe haber estado en cautiverio y se ha escapado".

Consultado sobre si la presencia del felino representa un peligro o amenaza para la población, el Oficial Inspector dijo "obviamente que sí. Por eso facilitamos los números para que la gente se comunique en caso de verlo en la zona". La zona donde anda suelto el puma "es de montes tupido y limpio porque en los alrededores hay siembra".

"Es un animal salvaje, tranquilamente podría cazar porque hay animales vacunos y bovinos, pero no hemos tenido llamados ni conocimiento de animales muertos en la zona; en una noche puede matar un montón de animales sin ni siquiera comerlos", graficó Cuartino.

Sobre los pasos a seguir, explicó que seguirán recorriendo la zona, a la espera de avistarlo o del llamado de la gente en caso que lo hayan visto

Finalmente, pidió a los pobladores que tengan cuidado. "Me sorprendió porque es la primera vez que veo un animal así, de ese tamaño, debe tener fácil unos 70 kilos, por eso se dificultó tanto capturarlo, además por el lugar. Desde nuestro lugar, tampoco podemos quitarle la vida y por eso se vuelve engorroso y difícil capturarlo sano, vivo. Es muy difícil".

Los números telefónicos para avisar sobre la presencia del puma son: Brigada Abigeato: 03456259491; y Director de Fiscalización General De la Provincia, Dr. Manuel Maza, 3446616165 (Fuente: El Once)