El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, responsabilizó este martes a la administración de La Libertad Avanza por la crisis de endeudamiento de las familias: aseveró que "la morosidad se multiplicó por cinco" y analizó que "no es la gente, es Javier Milei y su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos".

Durante una entrevista con "Mañana Sylvestre", en Radio 10, el mandatario precisó que "Milei renuncia a lo que debería hacer y deja a 6 millones de personas en estado de indefensión" y, frente a ese escenario, remarcó que "el Banco Provincia ofrece refinanciación de estas deudas en condiciones que le permiten a la gente dar una respuesta".

Kicillof cuestionó con dureza la respuesta del Gobierno nacional frente al endeudamiento: "Con el comunicado de ayer, el gobierno ratificó el rumbo. Es una ultraderecha insensible y cruel. Les echa la culpa a los que se fundieron, a los empresarios que tuvieron que cerrar, a los comerciantes que se fundieron, a los trabajadores que perdieron el empleo, a los millones que se tuvieron que endeudar. No alcanza la guita. La gente se gastó los ahorros para vivir, para comer, para comprar remedios, pagar el alquiler porque todo está por las nubes. A la gente no le alcanza. Están generando una catástrofe. No es un asunto entre privados, como dice Milei. Hay problemas de Milei porque la política económica es salarios bajos y tasas altas".

En ese marco, planteó: "Hay billeteras digitales que se convirtieron casi en bancos pero sin regulaciones. El que debería estar regulando esto es Milei ante la desgracia de las familias. Nosotros no podemos meternos con la tasa de interés, pero sí podemos accionar ante denuncias contra las billeteras, que no te dicen qué tasa de interés vas a terminar pagando o que ofrece una tasa distinta según la persona y que se calcula en base a un algoritmo que sabe cuánto cobrás, qué comprás o si tenés capacidad de pago. Además, encontramos denuncias que para cobrarse empiezan a mandar correos a vínculos o familiares tuyos, lo que afecta tu reputación social y personal".

Kicillof insistió en que la crisis económica no puede explicarse por decisiones individuales y vinculó la angustia financiera con el aumento de casos de suicidio: "Millones de micro hacen la macro, hay que explicarle a Milei. Eso es lo que estamos viviendo. Más allá de que el gobierno nacional incumple, se borra, deserta, nosotros vamos a actuar hasta donde tengamos competencia. Hay crecimiento de los suicidios, en algunos casos como la pareja de jubilados en Cipoletti tenía que ver con deudas. La situación económica genera angustia y desesperación, por eso es de muy mal gusto que Milei diga que nadie te pone una pistola en la cabeza y, encima, ratifiquen en un comunicado que van a seguir con este rumbo".

Kicillof: "Los sectores de poder también están en estado de deliberación"

Por otro lado, el gobernador hizo referencia al plenario la militancia de su espacio realizó el fin de semana pasado. "El encuentro de Juventudes del Movimiento Derecho al Futuro del sábado fue muy bueno. Vinieron jóvenes de 20 provincias, se trabajó en una agenda, se debatió en comisiones sobre temas relacionados con las angustias, sueños y necesidades de miles de pibas y pibes que ven que les quieren cerrar la universidad pública y gratuita, que no quieren que se regalen nuestros recursos naturales, que quieren tener un buen laburo, irse de la casa de los viejos, tener independencia".

Sostuvo luego que "hay que construir una alternativa y mostrar que hay otro camino. No es verdad que esto es lo único que se puede hacer" y, en ese sentido, admitió que "hay preocupaciones por todos lados por estas políticas". Luego, precisó que, tal como informó Ámbito ayer, en su viaje del viernes pasado a Uruguay se reunió con legisladores norteamericanos demócratas. "En el exterior, Milei muestra un mundo de hadas y un supuesto orden macro. Lo que garantizó es un esquema financiero que facilita la especulación. El correlato económico de ese ajuste que generó es un país invivible. La actividad se está desmoronando. Salvo la ganadería, el comercio, la industria, construcción, están en caída".

Al ser consultado por el encuentro que mantuvo con la presidenta y directora ejecutiva del Council of the Americas, Susan Segal y con empresarios, Kicillof expuso: "La pregunta sobre la alternativa atañe a todos los sectores. El empresariado ve que en todo el mundo hay proteccionismo, cuidar el empleo local, las empresas locales y la tecnología local. Hasta (Donald) Trump lo hace. Los sectores de poder también están en un estado de deliberación. Se ve a simple vista que lo de Milei es un fracaso, pese a que lo traten de vender como un éxito de estabilidad y orden".

"Lo que vinieron a hacer es un programa de ajuste convencional con Luis "Toto" Caputo, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, seis ministros que eran de (Mauricio) Macri. Incluso los sectores de poder ven que a dos o tres sectores le va bien, la minería y lo primario, pero a la sociedad las deja afuera", continuó.

En la entrevista, además, el economista pidió evitar que surja "un nuevo Milei con mejores modales" y advirtió que "mientras siga un proyecto de desindustrialización y destrucción de capacidades nacionales como ciencia y tecnología" la situación no mejorará. "Debemos discutir cómo se posiciona el país ante la revolución tecnológica y qué oportunidades nos da ya que Argentina está muy bien posicionada en innovación y recursos para explotar que den fuentes de trabajo y mejoren procesos productivos", agregó.

El gobernador también apuntó contra el alineamiento internacional del oficialismo nacional: "Estamos gobernados por un sector político, económico e ideológico mundial. Milei no es sólo Milei. El propio Fernando Cerimedo fue un tipo con vínculos con la CIA y con Estados Unidos. Hay intervencionismo extranjero en la región. Hacer un seguidismo de la política de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, está mal y pelearse con Brasil, nuestro principal socio comercial, también".

Hacia el cierre, Kicillof volvió sobre la necesidad de una salida distinta: "Hay otro camino. Más allá del fraseo, es una discusión de fondo. Le quieren hacer creer a la gente que este sacrificio era necesario para poder llegar al paraíso pero no es así. Hay que generar trabajo, valor agregado, tecnología local. Debemos generar con todo el campo popular y quienes no están de acuerdo con esta política una perspectiva distinta".

Por último, cuestionó la agenda política del Gobierno nacional: "Milei, después del escándalo de lo de Manuel Adorni, relanzó su gobierno y dijo que quiere sacar las PASO. Su único objetivo es la reelección de Milei. No importa más nada que conseguir su reelección. Quiere fundir a las provincias, porque nos sacaron recursos, pero después ofrece prestar plata a cambio de votos para las leyes. Eso no es democracia, república, ni división de Poderes".