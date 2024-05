Del 12 al 17 de mayo, la capital chubutense de Rawson, será sede del Torneo Nacional Juvenil de Boxeo amateur.

Allí, se darán citas las mayores promesas del boxeo argentino, entre ellos el crédito de Gualeguaychú, Ayrton Araujo, y el entrenador Ángel Dulche, quienes representarán a Entre Ríos.

El derecho se lo ganaron tras conseguir la clasificación en el Regional que se celebró el fin de semana pasado en el estadio de Colón de Santa Fe, en la categoría hasta 56 kilogramos.

Pero ante el difícil contexto económico que golpea al país, la Federación Entrerriana de Box comunicó que no ingresaron fondos para solventar los gastos de los deportistas y entrenadores y, por ende, los propios protagonistas se tienen que hacer cargo de costearse, al menos el viaje y algún imprevisto que se pueda presentar en el torneo. Por ahora, solo tienen asegurado el hospedaje y el almuerzo.

Acostumbrados a esquivar piñas, Araujo y Dulche le ponen el pecho esta situación y se pusieron en campaña para conseguir el dinero necesario para viajar a Chubut, sin embargo a falta de ocho días cuentan con el 30 % del presupuesto cubierto.

Ángel Dulche, entrenador, y Ayrton Araujo, boxeador, listos para el Nacional en Chubut.

Además de vender números de rifa, los representantes locales apelan a la colaboración del pueblo y crearon una alías (ayrtonokk) para todo aquel que quiera y pueda colaborar con la causa.

“Gracias de antemano por su apoyo y generosidad. Juntos, podemos hacer este sueño para Ayrton y demostrar el poder de la comunidad cuando nos unimos en torno a una causa noble como apoyar a nuestros deportistas”, reza el mensaje que difundieron junto al CVU: 0000003100018968985406.

Ayrton Gabriel Araujo, de 16 abriles, cursa el último año del colegio, pero está muy enfocado con el boxeo y si bien por edad todavía le quedan dos años en el amateurismo, sueña con ser profesional en el día de mañana. “Siendo amateur entrenó como profesional”, dejó en claro el púgil que representa al club Camioneros en una entrevista con Ahora El Día.

Cómo viene la puesta a punto para este Nacional

Tenemos una preparación bastante completa con los profes, porque estamos entrenando con Ángel (Dulche) y en Box Gym. Estamos haciendo la parte física con el ‘profe’ Facundo Bender que nos están dando una mano y entrenando a full con el gimnasio de Camioneros, enfocados en el Nacional.

“Siendo amateur, trato de entrenar como un profesional. Soy alguien que no tiene problema en levantarse a las 5 de la mañana para entrenar.

Fuiste campeón de los Evitas en 2022 ¿Soñás con repetir en el Nacional?

Todo boxeador amateur sueña con ser campeón argentino, el sueño es ese, consagrarse en un Nacional y la simple sensación de haberlo vivido en 2022, me motiva más todavía, porque haber sentido lo que sentí en Mar del Plata, lo quiero volver a sentir.

Ayrton en su entrenamiento diario en el club Camioneros.

¿Cómo llegás físicamente?

Al Nacional llegó con una molestia en la muñeca, que la estamos haciendo tratar con quinesiólogos y por ahí eso nos tira un poco abajo. Pero igual seguimos preparándonos a full, hay entrenamientos que lo hacemos igual. Además, le estamos dando importancia a la parte de alimentación y vitaminas, sobre todo.

¿Qué estilo de boxeador sos?

Depende del rival, yo siento que me adapto muy rápido a la necesidad de la esquina. Siento que se me hace fácil adaptarme a cualquier tipo de boxeo, que básicamente con Ángel es lo que trabajamos, no tener un solo estilo. Además, lo que nos dio la selección también fue un estilo de combate más o menos olímpico, que tratamos de implementarlo y también lo trabajamos. Es decir, hacemos un plan de pelea, según el adversario.

“Empecé boxeo para defensa propia, me dieron la oportunidad de hacerme una licencia y comenzar a pelear.

A futuro ¿el sueño es ser profesional?

Si, por ahí pienso diferente las cosas, porque siendo amateur, trato de entrenar como un profesional, o sea, trato de ser profesional en mi mente, primero, y después ir pasándolo al día a día. Trato de que mi vida sea todo relacionado al boxeo, por ahí a veces las personas lo ven mal, porque le dedico más tiempo a entrenar que al colegio, dejo otras cosas de lado, como la salida los fines de semana.

Soy alguien que no tiene problema en levantarse a las 5 de la mañana para entrenar, ya lo he hecho antes de ir al colegio, porque quiero ser profesional y como gualeguaychuense me gustaría ser un ejemplo para los chicos más adelante. Yo siento que soy afortunado con la clase de familia que me tocó, especialmente mi padre que fue el que me abrió las puertas a que yo sea boxeador. Siempre me enseñó a defenderme, más que nada yo empecé para defensa propia este deporte, y el ‘profe’ me dio la oportunidad de hacerme una licencia y a empezar a pelear. Y aquí estoy por representar a mi ciudad en un Nacional.

El Dato

Este sábado, en los Galpones del Puesto, se llevará a cabo una velada organiza por el Dogo Boxing, del profesor Juan Carlos Martínez. El evento, comenzará a las 21.30, y contará con ocho combates amateurs, destacándose el título entrerriano entre Lautaro Parada, de Pueblo Belgrano, y el colonense Cristian Raffo, de Colón, en categoría hasta 75 kilogramos.