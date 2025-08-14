Durante esta semana, se encuentra interrumpido el tránsito en calle Gervasio Méndez, entre Pablo Daneri y Nágera (lado norte), tramo que permanecerá cerrado por un período estimado de siete días debido a las tareas de reparación.

Asimismo, durante esta semana la Dirección de Obras Públicas realizó trabajos de bacheo de hormigón y asfalto en frío en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, entre los que se destacan:

-Guido Spano, entre Schachtel y San Luís

-Rodo, entre Primera Junta y Nogoyá

-Rodo, entre Ángel Elías y Neyra

-Colombo, entre Ramírez y Curie

-Ituzaingó, entre Ramírez y Curie

-Luis N. Palma casi Roffo

-Guido Spano, entre Roca y Santiago Díaz

-Bolívar casi Daneri

-Pasteur casi 3 de Caballería

-Edison, entre Tratado del Pilar y Cepeda

-Pasteur y Martínez Payva

Desde la Dirección se indicó que “las tareas responden a un cronograma planificado que comienza con un relevamiento técnico del estado de las calles. En base a este diagnóstico, se organiza la intervención por zonas. El proceso de bacheo incluye la rotura del paño dañado, su posterior relleno con material adecuado (generalmente cemento) y un tiempo de fraguado que puede extenderse hasta siete días, según el tipo de obra, período en el cual pueden generarse cortes totales del tránsito”.

Y agregó: “Este tipo de trabajos son fundamentales para conservar en condiciones óptimas la infraestructura vial de la ciudad, contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente. La Municipalidad reafirma así su compromiso con el mantenimiento y la mejora continua del espacio público, en beneficio de toda la comunidad”.