El Municipio informó que se están llevando a cabo diversos trabajos de bacheo y mejoramiento vial en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyen el retiro de material dañado, la recomposición de base y el hormigonado de las arterias afectadas.

En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:

España y Entre Ríos

Dr. Eduardo Suárez (Consorcio Sumalao)

República Oriental, entre Clavarino y Bv. Montana

Churruarín 548

Ayacucho 387

3 de Febrero 548

Alem, entre Del Valle y Concordia

Güemes, entre Perón y Churruarín (cortes parciales)

Maipú 484 (Corte parcial)

Por otra parte, las siguientes calles estarán afectadas por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras:

Batalla de Cepedas, entre Pasteur y Hernández

Pasteur, entre Tratado del Pilar y Batalla de Cepeda

Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas

López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva

Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva

Martínez Paiva, entre General Paz y Pasteur

Finalmente, el Municipio recomienda transitar con precaución en aquellos sectores donde se presenta una reducción de calzada, con el objetivo de prevenir accidentes y facilitar el desarrollo de las tareas de mejora urbana.