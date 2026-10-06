Bacheo y mejoramiento de calles: Conocé los cortes parciales y totales en los distintos puntos de la ciudad
El Municipio anunció la implementación de interrupciones totales y parciales en la circulación vehicular debido a tareas de mantenimiento y reconstrucción de calzada.
El Municipio informó que se están llevando a cabo diversos trabajos de bacheo y mejoramiento vial en distintos puntos de la ciudad. Las tareas incluyen el retiro de material dañado, la recomposición de base y el hormigonado de las arterias afectadas.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches y reconstrucción de calzada son:
- España y Entre Ríos
- Dr. Eduardo Suárez (Consorcio Sumalao)
- República Oriental, entre Clavarino y Bv. Montana
- Churruarín 548
- Ayacucho 387
- 3 de Febrero 548
- Alem, entre Del Valle y Concordia
- Güemes, entre Perón y Churruarín (cortes parciales)
- Maipú 484 (Corte parcial)
Por otra parte, las siguientes calles estarán afectadas por el Plan de Asfaltado de 150 Cuadras:
- Batalla de Cepedas, entre Pasteur y Hernández
- Pasteur, entre Tratado del Pilar y Batalla de Cepeda
- Pasteur, entre Martínez Paiva y Artigas
- López y Planes, entre Doello Jurado y Martínez Paiva
- Avellaneda, entre Gervasio Méndez y Martínez Paiva
- Martínez Paiva, entre General Paz y Pasteur
Finalmente, el Municipio recomienda transitar con precaución en aquellos sectores donde se presenta una reducción de calzada, con el objetivo de prevenir accidentes y facilitar el desarrollo de las tareas de mejora urbana.