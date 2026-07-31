A TENER EN CUENTA PARA TRANSITAR
Bacheos en la ciudad: qué calles estarán comprometidas con cortes totales y parciales
Las tareas incluyen retiro de material dañado, recomposición de base y hormigonado. Habrá desvíos señalizados y habilitación sujeta al fraguado.
Desde Obras Públicas informaron la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches son:
- Urquiza, entre San Luis y Paraná
- San Luis, entre Rivadavia y Luis N. Palma
- San Luis, entre Luis N. Palma y Urquiza
- Constitución, entre 25 de Mayo y San Martín
- Moreno, entre 3 de Caballería y Doello Jurado
- Moreno, entre Andrade y Gervasio Méndez
- 1º de Mayo Nº 63
- 1º de Mayo Nº 130
- 1º de Mayo Nº 260
- 1º de Mayo Nº 491
- 1º de Mayo Nº 646
- 1º de Mayo, entre Jaureche y J. de Nevares
Con respecto a los cortes totales o de media calzada por hormigonado de baches están ubicados en:
- Patico Daneri entre Luis N. Palma y Rivadavia
- 9 de Julio Nº 245
- Brasil Nº 120
- Montiel y Colombo (Bacheo de asfalto en frío)
- Colombo Nº 274
- Misiones Nº 85
- Victoria Nº 273 (Bacheo de asfalto en frío)
- Goldaracena y Montevideo (Bacheo de asfalto en frío)
Solicitaron respetar los cortes totales y no circular por estas zonas hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.
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