Bad Bunny abrió el viernes su primera noche en el estadio Monumental de River Plate con un show que no dejó dudas: el puertorriqueño es, hoy por hoy, uno de los artistas más grandes del mundo. Casi dos horas de fiesta, perreo y emoción con 80 mil personas que no dejaron de cantar ni un segundo, cerraron con un homenaje a Soda Stereo que erizó la piel hasta el último rincón del estadio más grande de Latinoamérica.

Lejos quedaron el show en el Pinar de Rocha en 2017, el Luna Park en 2018 y los dos estadios Vélez en 2022. Luego de ganar tres Grammys, convertirse en el primer artista con un álbum completamente en español en alzarse con el Grammy al Mejor Álbum del Año y protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl LX, Benito Antonio llegó a Buenos Aires en el mejor momento de su carrera para iniciar una serie de tres fechas que ya prometen ser históricas.

Desde temprano, las inmediaciones del barrio de Núñez se transformaron en una peregrinación multitudinaria con un solo destino: el Monumental. A pesar del calor implacable y la escasa sombra, el clima que se respiraba en las calles era de pura alegría y expectativa. Ni bien se entraba al estadio, empleados vestidos como miembros del staff de un hotel all inclusive repartían una cámara fotográfica de cartón que, a lo largo del concierto, fue iluminando de distintos colores la cancha en un claro guiño al último disco de estudio de Benito.

A las 19 en punto subió al escenario Ramma, un joven argentino de 21 años oriundo de Trelew elegido por el propio Bad Bunny como telonero nacional. Con apenas cuatro canciones logró cautivar a los presentes. Luego llegó el turno de Chuwi, la banda que acompaña al puertorriqueño en su gira latinoamericana del Debí Tirar más Fotos World Tour, que logró poner a bailar al público antes de que llegara el momento más esperado.

A las 20:40 las luces se apagaron y la ansiedad estalló. Dos minutos antes de las 21, la pantalla se encendió con un video en el que dos argentinos sentados en el patio de una casa entonaron las primeras estrofas de "La Mudanza", dando inicio oficial a la locura.

Desde el primer acorde, las 80 mil personas del estadio respondieron con una energía arrolladora. Al terminar la primera canción, Bad Bunny desafió al público con una frase que funcionó como declaración de principios: "Creo que todas las personas que están aquí esta noche son conscientes de lo que yo pienso del público de Argentina. Así que no espero menos".

"Callaita", "Pitorro de coco", "Weltita", "Turista" y "Baile inolvidable" fueron parte de la seguidilla de hits que mantuvo al estadio en ebullición. En un momento de pausa, Bad Bunny se tomó un instante para hablar desde el corazón: "Estaba loco por volver a mi gira y por volver a Argentina. Y después de dos semanas muy intensas, se las digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias, Argentina".

El discurso más emotivo de la noche llegó antes de hacer pogear por primera vez al Monumental con "NUEVAYol", mientras los primeros fuegos artificiales estallaban en el cielo: "Este show se trata de amor, de amarse a ustedes mismos, de amar a los demás, de amarnos a nosotros. Entonces, por eso yo siempre les digo que la única persona que tiene el poder de convertir esta noche en una que no olvidemos nunca son ustedes. Por eso te digo, Argentina: ¡disfruta, vive, ama, baila sin miedo esta noche!".

El momento más esperado de la noche llegó con La Casita, la estructura que replica una vivienda típica de Puerto Rico y funciona como segundo escenario. Bad Bunny apareció vistiendo la camiseta de la selección argentina con el número 19, un guiño explícito a los primeros pasos de Lionel Messi en el fútbol argentino.

En este segmento del show, el cantante invita a figuras del público y famosos nacionales a subir al escenario para bailar a su ritmo. En esta primera noche, los elegidos fueron Tini Stoessel, María Becerra y La Joqui, lo que disparó el volumen del estadio a niveles ensordecedores. "TITI ME PREGUNTÓ", "NEVERITA", "SI VEO A TU MAMÁ" y "VOY A LLEVARTE PA PR" fueron algunos de los temas que sonaron en este set, diseñado a la perfección para llevar al público todavía más lejos.

En la transición al tercer y último set del show llegó el momento más inesperado y emotivo de la noche. Un grupo de salsa compuesto por cuatro músicos puertorriqueños tomó el centro del escenario y le pidió permiso al público para honrar a una de las bandas más emblemáticas de la Argentina. "Argentina, hemos llegado y un homenaje le haremos con la plena que traemos y el corazón entregado", entonaron, antes de lanzarse con una versión salsa de "De música ligera", el clásico de Soda Stereo compuesto por Gustavo Cerati y Zeta Bosio en 1990.

La reacción fue inmediata y unánime: 80 mil voces cantaron a coro la letra mientras el piso del Monumental vibraba bajo los pies.

Para cerrar la noche, Bad Bunny eligió "Ojitos lindos", "El apagón", "DtMF" y "EoO", entre otros temas que pusieron el broche de oro a casi dos horas de espectáculo. La canción exclusiva de esta primera fecha fue "Otra Noche en Miami", un tema que escribió en 2018 cuando su carrera recién comenzaba a despegar.

A lo largo de todo el show, el cántico "Benito, Benito, Benito" fue la banda sonora secundaria de la noche. En cada instante de silencio, las miles de personas presentes coreaban su nombre, lo que en más de una ocasión llevó al artista a sacarse los auriculares in-ear para escuchar mejor los cánticos en su honor.