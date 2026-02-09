Bad Bunny hizo historia este domingo tras encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Ante más de 70 mil personas en el estadio y millones de espectadores en todo el mundo, el artista puertorriqueño brindó un show que combinó potencia escénica, una puesta visual impactante y un recorrido por los grandes éxitos de su carrera.

Así, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino masculino en encabezar un show de medio tiempo del Super Bowl y en el primer artista latino en hacerlo en solitario, marcando un nuevo hito para la música urbana y la cultura latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial. Cabe recordar que en 2020, Shakira y Jennifer Lopez co-encabezaron el Halftime Show, con una participación especial del propio Bad Bunny.

El show tuvo lugar durante el entretiempo del Super Bowl, la gran final de la NFL que se disputa este domingo 8 de febrero. Al momento del descanso, los Seattle Seahawks se imponían por 9-0 ante los New England Patriots, resultado con el que ambos equipos se fueron al medio tiempo y dieron paso al esperado espectáculo musical.

Cómo fue el show de medio tiempo de Bad Bunny

El show de medio tiempo abrió con una potente versión de “Tití me preguntó”, que marcó el tono festivo y explosivo de la noche. Luego continuó con “Yo perreo sola” y un mashup de sus temas más populares. En la parte final, Bad Bunny cantó "El Apagón" y cerró con la canción "Debí tirar más fotos".

Durante el show, Bad Bunny rindió homenaje a referentes históricos de la música urbana como Don Omar y Daddy Yankee, reconociendo su influencia tanto en el género como en su propio recorrido artístico. Además, presentó su ya icónica “casita”, por donde desfilaron artistas invitados como Cardi B y Pedro Pascal. A eso se sumaron las apariciones sorpresa de Lady Gaga, que interpretó “Die With a Smile” versión salsa, y Ricky Martin, quien cantó “Lo que pasó en Hawái”.

En un fuerte gesto de identidad cultural, el artista mencionó en reiteradas oportunidades a Puerto Rico y realizó un emotivo saludo a todos los países de Latinoamérica, reforzando el carácter latino del espectáculo y su mensaje de unidad regional.

Por otro lado, la puesta en escena apostó por una escenografía inmersiva que recreó un paisaje tropical, con vegetación, senderos y pantallas envolventes, construyendo una narrativa visual que celebró las raíces caribeñas del artista. De esta manera, el espectáculo terminó con banderas de los países de América Latina y con fuegos artificiales con los colores de la bandera disidente de Puerto Rico. "Seguimos aquí", sentenció.

Bad Bunny, la figura del show de medio tiempo en el Super Bowl 2026

La noticia fue anunciada oficialmente por la NFL durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers el pasado 28 de septiembre de 2025, a través de un video publicado en sus redes sociales. A raíz de esto, el artista a través de un comunicado dijo: "Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”.

De esta manera, será el segundo show de medio tiempo en el que el puertorriqueño participa. En 2020, ya había hecho una aparición sorpresa durante la actuación de Shakira y Jennifer López, donde interpretaron el éxito "I Like It" junto a J Balvin.

Las feroces críticas de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento y criticó la actuación de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, la cual calificó como “uno de los peores de la historia y una falta de respeto para el país”.

"¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo", escribió el mandatario en la red social Truth Social.

El mandatario afirmó que la presentación “fue una cachetada” y que representa una “afrenta a la grandeza de EEUU”, alejándose de los estándares de éxito, creatividad y excelencia que él defiende.

"No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”, apuntó el líder norteamericano en su publicación.