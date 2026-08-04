En un hito clave para el sector de consumo masivo y la tecnología industrial del país, Crosetto Ingeniería S.A. anunció un nuevo desarrollo de gran escala tras ser seleccionada por RPB S.A., gigante alimenticio propietario de la marca Baggio, para diseñar e implementar un almacén inteligente de vanguardia sobre la Ruta Nacional 14, en Gualeguaychú, Entre Ríos. El proyecto se enmarca en una importante inversión de 6,6 millones de dólares realizada por la firma para potenciar su capacidad operativa e infraestructura estratégica. El proyecto abordará de forma integral la automatización intralogística de la compañía, logrando concentrar una capacidad masiva de 13.395 posiciones de almacenamiento (cerca de 14.000 pallets) en una superficie de planta altamente eficiente de solo 2.230 m². Gracias a una estructura de racks de 23,85 metros de altura, el sistema permitirá un aprovechamiento máximo del espacio y el volumen disponible, operando a una cadencia de 100 pallets por hora. Robótica de última generación y recarga sin contacto El corazón operativo de la instalación integrará tecnología de altísima flexibilidad y rendimiento. Crosetto desplegará una flota de RGV-4W —vehículos automáticos capaces de desplazarse en cuatro direcciones dentro de la estructura— que trabajarán coordinadamente con seis elevadores de pallets, transportadores de cadenas y estaciones de control de gálibo. A nivel de confiabilidad operativa, la solución incorpora dos diferenciales tecnológicos de estándar internacional: Control de Gálibo Inteligente: Antes de ingresar, cada pallet es verificado geométricamente. Las unidades fuera de parámetro son rechazadas preventivamente, blindando la mercadería y resguardando los equipos automáticos. Recarga Inalámbrica por Inducción: Los vehículos RGV-4W dispondrán de estaciones de carga automática sin contacto directo, eliminando el desgaste mecánico y garantizando la operación continua de la flota. Redundancia Operativa: Arquitectura flexible donde los vehículos operan simultáneamente en distintos sectores, redistribuyendo las tareas de forma automática ante cualquier contingencia.Cerebro digital: Control en tiempo real con CTTO2.0 Toda la instalación será coordinada a través de CTTO2.0, la plataforma de gestión y control desarrollada íntegramente por Crosetto Ingeniería. El software administrará en tiempo real los flujos de movimiento, la asignación de prioridades y el monitoreo de los vehículos, ofreciendo una visualización digital completa del almacén. Además de mantener una correspondencia biunívoca entre la ubicación física y el inventario digital (asociando SKU, lote, cliente y vencimientos), CTTO2.0 permitirá aplicar reglas avanzadas de almacenamiento adaptadas a Baggio, como dinámicas FIFO, FEFO o LIFO. "Acompañar a un referente de la industria de alimentos y bebidas como Baggio en la modernización de su infraestructura crítica ratifica la competitividad y confiabilidad de nuestra ingeniería", señalan desde la dirección de Crosetto Ingeniería. "Este almacén modular y escalable sienta un nuevo estándar de eficiencia para la intralogística argentina"