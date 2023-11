El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Jose Bahillo, aseguró este sábado que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patricia (UxP), Sergio Massa, "está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos"y recordó que desde el Gobierno empezaron a hacerlo hace tres meses.



"Lo quiero dejar en claro, Sergio Massa está pensando en bajar impuestos al sector agropecuario y no en subirlos. Quiero llevarle tranquilidad a los productores, no estamos pensando en subir impuestos sino en bajarlos y lo empezamos a hacer hace 90 días", subrayó el funcionario en diálogo con radio La Red.



Aseguró que "estamos trabajando y lo demostramos con hechos en los últimos tres meses. Bajamos a cero las alícuotas, eliminamos las retenciones a las economías regionales, del maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, cítricos, y esos son fondos que quedan en el sector por USD 190 millones".



Afirmó que Massa le solicitó informes sobre la "proyección de la evolución de las exportaciones agropecuarias", que estiman llegarán a los US$ 52.000 millones en 2024 y este año van a terminar en US$ 35.000 millones.



También aclaró que "la idea del Gobierno es no gravar y no incluir en bienes personales a los inmuebles rurales".



"Aclaro para que no haya ninguna confusión, los inmuebles rurales locales en el país no van a ser gravados, en todo caso está en evaluación los inmuebles rurales en el exterior", agregó.

Fuente: Télam