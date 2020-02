Además, criticó el accionar de la dirigencia del campo, la cual calificó de “cortoplacista y mezquina”, sobre todo por la actitud de poner esta cuestión como la única, dado que existe una agenda “rica y con desafíos por delante”

Poner esto como una “fijación casi obsesiva” suena más a buscar “un elemento disruptivo para diferenciarse, una excusa para hacer política partidaria que ha construir una agenda del desarrollo productivo, que es la indicación que tenemos del gobernador Gustavo Bordet, y que vamos a hacer”, agregó.

“Nos gustaría hacerla con los sectores de la producción y la mesa de enlace, pero parece que el único tema que tienen es el impuesto inmobiliario rural, cuando faltan más de 90 días para el vencimiento de este tributo. La evaluación (del monto del gravamen) la haremos en estos días; estamos a tiempo, lo consultaremos con ellos y lo charlaremos. Si nos podemos poner de acuerdo, bien. Y si no, asumiremos la responsabilidad que nos han dado los entrerrianos, que es llevar adelante la gestión provincial y las cuentas públicas”, sostuvo Bahillo en declaraciones al programa “Buen día” (FM Litoral).

El titular de la cartera de Producción y Turismo remarcó que existe una agenda “rica y con tantos desafíos por delante” y que se viene de “una situación que no es la ideal si no muy compleja con un modelo económico que durante cuatro años ha destrozado la trama productiva y social del país”.

“Me llama la atención esta ansiedad por definir el número del impuesto inmobiliario rural, cuando todavía se está evaluando. Poner un único tema en la agenda productiva del desarrollo de nuestro sector primario me parece una mirada muy cortoplacista, muy mezquina”, remarcó.

“Desde que asumimos, por instrucción del Gobernador, estamos trabajando en desarrollar una agenda productiva con todos los sectores de la producción. Tenemos 15 cadenas de valor en Entre Ríos y nos hemos reunido con casi todos, faltan muy pocos. Con cada uno de ellos hemos comenzado a diseñar una agenda de trabajo, que tiene que ver con agregar valor a la producción, con el desarrollo de la infraestructura, de los puertos y ferrocarriles para ser más competitivos y sobre la rentabilidad que se merecen los productores”, detalló.

“También nos hemos reunido con las instituciones del conocimiento para vincularlos con la producción, para darle más valor agregado para desarrollar mercados y ser más competitivos. Estamos trabajando fuertemente en elaborar líneas de financiamiento” algo que es fundamental para lograr el “despegue de la actividad económica”, recordó.

“Si detenemos la construcción de esa agenda en un solo tema, que es importante pero no determinante, y nos empantanamos, nos inmovilizamos, no estamos a la altura de las circunstancias, de las responsabilidades y de los desafíos que tenemos en estos días. Nosotros no lo vamos a hacer. Ojalá colaboren con nosotros”, precisó.

“Esto de poner en duda de si el Gobernador los recibirá o no es desconocer las características de la gestión de Gustavo Bordet, que ha demostrado ser ampliamente receptivo y abierto al diálogo, que trabaja por la construcción de consensos. Eso es generar un antecedente de una circunstancia que no existe”, abundó.

“Parece que se busca más el elemento que nos disocie, que no nos permita trabajar juntos, que construir la agenda de trabajo”, insistió, señalando: “Últimamente, ciertos dirigentes del gremialismo agropecuario han distorsionado fuertemente el legítimo reclamo de los productores” trocando el “ejercicio por el reclamos de su sector en una militancia activa por un partido político. Esto no lo podemos desconocer. No podemos caer en la ingenuidad de que algunos dirigentes del sector en vez de hacer foco en la problemática del sector, están buscando la queja y el desgaste permanente de un gobierno para llegar a una cuestión electoral. Algunos discursos de estas últimas semanas se parecían más a los de años electorales”,

“Hay algunos dirigentes de sectores gremiales del campo que tienen un discurso que raya más lo electoral que lo productivo”, acusó. (APFDigital)