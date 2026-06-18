El diputado provincial Juan José Bahillo expresó su preocupación por el proceso de ajuste que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y advirtió sobre las consecuencias que tendrá para la producción agropecuaria, las economías regionales y el desarrollo tecnológico del país.

"Lo que está ocurriendo con el INTA no es un recorte administrativo más. Es una decisión que debilita una de las herramientas más importantes que tiene la Argentina para generar conocimiento, innovación y desarrollo productivo en todo el territorio", afirmó.

Bahillo señaló que en Entre Ríos el impacto ya se percibe en áreas estratégicas como la citricultura, la lechería, la maquinaria agrícola y la conservación de suelos. "No estamos hablando de estructuras burocráticas. Estamos hablando de asistencia técnica, investigación aplicada, innovación y acompañamiento permanente a los productores", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el gobierno provincial debería asumir un rol más activo frente a la situación. "Estoy convencido de que la provincia debe reclamar con firmeza ante la Nación. Entre Ríos necesita un INTA fortalecido, con presencia territorial y capacidad de respuesta. No puede ser espectadora mientras se pierden recursos humanos y conocimiento construido durante décadas", expresó.

El ex secretario de Agricultura advirtió además que el problema excede a la realidad entrerriana. "En todo el país se están desarmando equipos especializados en economías regionales, manejo de pastizales, ganadería, producción de alimentos y desarrollo territorial. Son capacidades que tardaron años en construirse y que serán muy difíciles de recuperar", indicó.

Asimismo, destacó que la pérdida de estos recursos técnicos afecta directamente la capacidad productiva del país. "Cuando se debilitan los equipos que trabajan junto a los productores, se resiente la productividad, la competitividad y la posibilidad de generar más valor agregado. En una Argentina que necesita aumentar exportaciones y generar los dólares que demanda su economía, estas decisiones van exactamente en sentido contrario", afirmó.

Finalmente, Bahillo recordó su experiencia como productor agropecuario y ex funcionario nacional para poner en valor el rol histórico del organismo. "El INTA ha sido protagonista de avances tecnológicos, mejoras en la productividad y procesos de innovación que fortalecieron nuestras economías regionales. Cuando se desarma un equipo técnico especializado no se reduce un gasto: se pierde capacidad de desarrollo. La Argentina necesita más ciencia aplicada a la producción, más innovación y más articulación entre el Estado, los productores y el sistema científico. Debilitar al INTA es ir exactamente en el sentido contrario", concluyó.