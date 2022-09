Tras la confusión generada el lunes por la noche por la circular enviada por el Banco Central que establecía que los productores, cooperativas, acopiadores y exportadores que entraron al dólar soja no podrían comprar ni dólar ahorro ni dólar MEP o contado con liqui, el secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo salió a aclarar que la medida no incluía a los productores, y luego fue el propio Central el que completó la aclaración al decir que las personas físicas no son abarcadas por la resolución.

El martes, en un intento por aplacar las aguas, Bahillo puso el foco en el éxito del dólar soja. "Vamos a trabajar para que este programa se siga desarrollando con el éxito con el que se venía desarrollando. Veníamos sobrecumpliendo las expectativas que nos habíamos fijado al inicio del programa, con alrededor de 8,4 millones de toneladas de soja y superando los 4.500 millones de dólares, muy cerca de la meta inicial y todavía quedan dos semanas", dijo.

Más allá de estar aprovechando esta ventana especial para capturar un precio de la soja un poco más interesante, desde el sector productivo vienen juntando bronca por varios motivos. Primero, contra las firmas exportadoras, al ver que son los grandes beneficiados por el aluvión de oferta de soja y que pagan precios por debajo de su capacidad teórica. Segundo, contra el Banco Central, que ya la semana pasada había subido las tasas de interés para los productores que no hayan vendido el 95 por ciento de su soja, una medida que desde el sector consideran discriminatoria. Y tercero, la circular de ayer, una gota que está por hacer rebalsar el vaso.

Sabiendo que los ánimos del campo están caldeados, Bahillo dijo: "Nuestra vocación por el diálogo y por el trabajo conjunto se mantiene inalterable. Descarto la buena voluntad de los sectores productivos de establecer una agenda de trabajo en conjunto con las autoridades más allá de coincidencias o disidencias".

Y respecto del acceso al financiamiento, un tema vital para miles de productores de cara a la próxima campaña, agregó: "Vamos a trabajar junto con funcionarios de Economía para hacer llegar nuestra solicitud al Banco Central, entendiendo que vamos a seguir trabajando por el acceso a créditos que sean competitivos para el sector, para que estén las líneas de financiamiento acordes para seguir creciendo".