"Son medias que tiene que ver con la política cambiaria y quien termina convalidando la política cambiaria es el Banco Central no soy yo quien tiene que hacer este tipo de anuncio si los hubiera", señaló el funcionario tras una presentación en la 135ª Exposición Rural de Palermo.

Acto seguido confirmó que habrá cambios en la política cambiaria: "Entiendo que sí", respondió ante una consulta específica, en diálogo con la prensa. De este modo, el funcionario se refirió a la posibilidad de que el Gobierno lance un nuevo tipo de cambio con el objetivo de estimular las exportaciones del campo.

Bahillo también evitó dar mayores precisiones, luego de exponer en el panel "Certidumbre sobre que traerán los candidatos después de octubre" allí en La Rural. A propósito de las declaraciones del funcionario, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, comentó: "Entiendo la posición del secretario de Agricultura; el ministro de Economía (Sergio Massa) avisa que va a comunicar una serie de medidas, corresponde que el ministro lo haga y entiendo al secretario que dé lugar a su ministro".

"Vamos a esperar qué dice el ministro, pero todas estas medidas que se van tomando no son las soluciones, no son las medidas que necesita el campo argentino", acotó. En la víspera, el mismo Pino le bajó el pulgar al supuesto "dólar campo" que lanzaría el Gobierno como nuevo tipo de cambio. "Este tipo de medidas dejan al descubierto los desequilibrios macroeconómicos de nuestro país", planteó.

"Si hay un nuevo dólar diferencial, seguiremos con parches que benefician a algunos y perjudican a otros. Las medidas tienen que generales y beneficiar a todo el sector", resaltó Pino, antes del corte de cintas de la muestra de Palermo junto con el alcalde porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta.