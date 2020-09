Bahillo confirmó que en la provincia se evalúa habilitar actividades de turismo interno

El Gobierno Provincial evalúa la posibilidad de habilitar actividades turísticas para consumo interno. La perspectiva es que con la implementación de protocolos de prevención se pueda reanudar la oferta turística de algunas regiones, como los complejos termales o de la zona de El Palmar, para que sean visitados por entrerrianos y de esa manera poner nuevamente en funcionamiento la actividad.

Así lo anunció el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, quien señaló además que la apertura del turismo a visitantes de otras provincias está supeditado a decisiones del Gobierno Nacional.

“Estamos evaluando los protocolos necesarios para los productos turísticos, siempre y cuando no sean masivos. Hemos desarrollado protocolos para el producto termas, otros que tienen que ver con paseos o alternativas de turismo en la naturaleza, pesca deportiva. Alternativas turísticas para que permitan la convivencia con la situación actual de la pandemia y que le lleven tranquilidad al turista que nos visita. Que haya distanciamiento y las normas de salubridad conveniente para poder desarrollar esas actividades”, manifestó Bahillo en declaraciones a Radio LT 14 de la capital provincial.

El titular de la cartera agregó también que “estamos pensando en un primer momento en el turismo interno, es algo que vamos a comenzar a desarrollar a partir de las próximas semanas a ver si podemos ir habilitando por regiones, por ciudades. Hay un pedido concreto de la región de El Palmar de los intendentes de Villa Elisa, Ubajay, San José y Colón para que en esa zona se vuelva al turismo interno. Hay un pedido también de los intendentes de Chajarí y Federación para que se vuelva con el turismo de termas. Vamos a trabajar en las próximas semanas en esos protocolos con las autoridades sanitarias. Esa es la definición del Gobernador”.

Según Bahillo, “la idea es volver primero con un turismo interno y después se verá el tránsito interprovincial, ya que nuestra actividad turística depende fuertemente de ese tránsito interprovincial y depende de medidas del gobierno nacional y la evolución de la epidemia”.

Indicó además que “el Gobierno Nacional ha ido delegando algunas decisiones en los gobernadores, y los gobernadores en los intendentes. Yo creo que es saludable esa postura, como la decisión de abrir o cerrar actividades según la situación epidemiológica de la provincia. Los gobernadores y los intendentes son los que conocen la situación del territorio, la capacidad de control, los puntos críticos que puede haber, la fortaleza y debilidad de cada ciudad. Pero hay un número importante de actividades que aún no han sido delegadas a los gobernadores e intendentes y dependen del Gobierno Nacional. Eso tiene que ver con el transporte de pasajeros interurbanos, con los eventos masivos, con la actividad turística, con la actividad de deportes de contacto. Hay actividades que aún no pueden definir los gobernadores y uno de ellos es el tránsito interprovincial. Y nuestro turismo es altamente dependiente de eso, más allá de que pueda ser una situación puntual donde el turismo interno de la provincia pueda crecer de manera importante pero por lo general no superaba el 15% de la actividad turística de los entrerrianos vacacionando en la provincia”.