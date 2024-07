Luego de la última sesión en el Concejo Deliberante, que por mayoría (no contó con el voto afirmativo de los concejales del PJ) derogó la sobretasa inmobiliaria que se le cobraba a los terrenos ociosos o baldíos, un proyecto impulsado por el Ejecutivo local, a cargo del intendente Mauricio Davico.

Esta decisión puso una vez más al oficialismo en la vereda de enfrente a la del peronismo, ya que la medida fue impulsada primero durante el la gestión de Juan José Bahillo y que luego fue modificada durante el mandato de Martín Piaggio.

Por esto mismo, el exintendente y actual Diputado provincial tomó la posta y criticó con dureza la decisión de eliminar este impuesto que sirve para sostener el Banco de Tierras, una herramienta que facilita el acceso a la vivienda a una porción de la comunidad.

“Gualeguaychú es ahora una ciudad más injusta y desigual en el acceso de la vivienda. Quitaron todo el financiamiento del Banco de Tierras, lo cual lo deja sin herramientas para que pueda funcionar. Era un impuesto que estaba apuntado a un pequeñísimo universo de contribuyente. No son más de 10 familias de las más importantes que pagaban más. Es verdad que esas personas trabajaron e invirtieron, pero cuando uno está a cargo de la Municipalidad tiene que mirar toda la ciudad”, sostuvo Bahillo.

“Con lo que hicieron ayer benefician a pocas familias y perjudican a otras 5.000. Dieron marcha atrás con esto, pero no generaron nada nuevo. Esta ordenanza fue sancionada por nosotros, y que durante el gobierno de Martin Piaggio se la modificó y la mejoró. Para la viceintendenta Julieta Carrazza esto no era así, y hasta le puedo dar la razón porque incorporaba a personas con tierras más chicas. Pero en caso de estar en desacuerdo con la última modificación, entonces hubieran vuelto a la ordenanza anterior”, señaló.

Entre los considerandos, la nueva ordenanza destaca que “el esquema tributario inmobiliario actualmente vigente exhibe una serie de inconsistencias en relación a los propietarios de terrenos baldíos, a quienes trata con un sesgo disvalioso, en procura de culpabilizarlos de desigualdades sociales que no han provocado, y que el propio Estado no ha logrado conjurar mediante el uso de las herramientas legales y constitucionales a su disposición” y que “la acumulación de tierras en manos de un mismo titular, sumada a la gran cantidad de terrenos ociosos, era lo que generaba altos valores de mercado basados en conductas especulativas, y que ello impactaba negativamente en el entorno urbano y en el desarrollo de la ciudad”.

Recordamos que el intendente Davico, en declaraciones sobre el tema, había considerado que la sobretasa "no corresponde" porque es anticonstitucional y que "porque una tasa debe tener una contraprestación. O sea, el Municipio cobra la tasa de barrido y limpieza. Para eso tiene que haber un barrido y una limpieza. Y acá había una sobretasa, pero no una contraprestación. No es que se barría más o que le cobraban demás, pero que ahora le iban a dar tal o cual servicio. No, eso no existía".

Sin embargo, Bahillo difirió de esta visión: “Con esta medida, el intendente Davico da por tierra con una política de vivienda implementada durante 15 años, sin ofrecer argumentos sólidos o una propuesta superadora que atienda las necesidades habitacionales de nuestra comunidad”.