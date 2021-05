Bahillo cuestionó el cierre de las exportaciones y no descartó una marcha atrás del gobierno

En el caso de nuestra provincia, fue Juan José Bahillo quien dejó en claro que la medida no cuenta con el aval de Bordet. "Respaldo la preocupación del gobierno por controlar los precios para preservar el salario e ir corrigiendo la inflación. El mercado siempre resuelve para los sectores más concentrados, entonces estoy convencido que el estado tiene que intervenir, pero esta intervención no es virtuosa, cerrar las exportaciones no va a hacer que baje el precio de la carne. Lo que vamos a lograr es evitar que se exporte la carne que va al mercado asiático y que no se consume acá", argumentó el Ministro de Producción en diálogo con ElDía desde Cero (FM 104.1).

Bahillo integró la Comisión de Lechería de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, y actualmente cumple el rol de Ministro de Producción, por lo que sus declaraciones tienen peso propio.

“Es necesario encontrar herramientas que nos permitan contener los precios internos y cuidar los intereses de los argentinos y de alguna manera frenar la inflación que genera muchos problemas, pero no creo que sea este el camino", consideró.

El funcionario planteó que "el empresario puede reconvertirse, buscar otro mercado, pero la consecuencia más triste es la pérdida de puestos trabajo. Además, no vamos a lograr el objetivo buscado que es que la carne baje, para eso lo que tenemos que hacer es incentivar y aumentar la producción de las categorías de consumo liviano que van al mercado interno", opinó.

Con respecto a si el gobierno nacional puede dar marcha atrás, aseguró que "esta medida se puede modificar o suspender, o encontrar otro tipo de medida, porque esta no es la correcta", y agregó que "además, si algo necesita nuestro país son dólares, agregar valor y generar nuevos puestos de trabajo".

En la misma línea, afirmó que "no tengo dudas que más allá de las posturas públicas los funcionarios provinciales (de Entre Ríos, Santa Fé y Córdoba) están en contacto con el gobierno nacional transmitiéndoles estas inquietudes", y adelantó que ya hubo "extensas gestiones para que las medidas sean otras".