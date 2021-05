Bahillo cuestionó la medida de Nación: "Necesitamos esos dólares"

Bahillo integró la Comisión de Lechería de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, y actualmente cumple el rol de Ministro de Producción, por lo que sus declaraciones tienen peso propio.

En cuanto a la medida y el reclamo del sector agropecuario, Bahillo opinó que "el mercado siempre perjudica al sector asalariado por lo que el Estado siempre tiene que intervenir. Pero en este caso, no es una intervención positiva. Se busca un noble objetivo que es que no siga subiendo el precio, pero lo que vamos a lograr es dejar de exportar ese producto a los países asiáticos, y esa carne no viene a nuestras carnicerías. Dejamos de exportar y se corta la cadena de pagos, se pierden contratos, y se pierden mercados que cuestan mucho tiempo conquistarlos".

"En medio de todo esto está el trabajador, porque el productor se reconvierte pero en el medio se pierden muchas fuentes laborales", indicó el Ministro en sintonía con las autoridades de Santa Fe y Córdoba.

"Para que la carne baje, hay que incentivar la producción de las categorías de consumo liviano que van al mercado interno", dijo Bahillo y agregó: "prohibir las exportaciones sólo nos va a causar perjuicios muy importantes y muy dolorosos".

"Creemos que esta medida se puede suspender o analizar nuevamente, porque es un gobierno de diálogo" y concluyó: "necesitamos esos dólares y sobre todo necesitamos cuidar esos puestos de trabajo.