El Senado entrerriano aprobó por unanimidad el proyecto impulsado por el diputado provincial Juan José Bahillo, que establece un marco legal, institucional y normativo para el desarrollo del sector. Con esta ley, queda autorizado en la provincia el autoconsumo de biodiesel, junto con el fomento a su producción y aprovechamiento integral.

“Se trata de una herramienta concreta para promover el uso de energías renovables, diversificar la matriz energética y aprovechar la capacidad productiva instalada en Entre Ríos. Es muy importante destacar el consenso alcanzado en la Legislatura, que permitió que esta ley sea aprobada por unanimidad”, subrayó Bahillo.

“Con la sanción de esta ley, Entre Ríos se posiciona como una provincia pionera en el impulso de energías limpias, fortaleciendo a los sectores productivos vinculados a la cadena del biodiesel y fomentando la generación de empleo, la innovación y la inversión local”, concluyó.