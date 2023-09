En dialogo con el programa Ahora o Nunca (Ahora Cero Radio), Bahillo repasó la actualidad del sector agropecuario y ganadero del país, luego de una sequía que fue letal para los productores.

“Vivimos la peor sequía de la historia”, sentenció Bahillo, que como ejemplo graficó que “en el tiempo que duró la sequía, se hicieron 1.532.000 viajes menos de camiones entre los campos a los puertos. Si se divide el volumen que faltó cosechar por 33 toneladas que es lo que normalmente transporta un camión con carga completa, da ese número de viajes que es algo contundente y devastador para los productores”.

El funcionario expresó también que “ese dato de los millones de dólares que no ingresaron por la sequía se reparten en un montón de actividades que se privaron de obtener ingresos, como las estaciones de servicio, la ventas de neumáticos, los talleres mecánicos, más los transportistas y choferes que cobraron mucho menos porque hicieron menos viajes. Un panorama realmente complicado, sumado esto a los productores agropecuarios que no han podido recomponer su economía”.

Con relación a la campaña de trigo que está en curso Bahillo fue optimista, aunque dijo que hay que ser prudentes. “Hay una buena cantidad de hectáreas de trigo sembradas y el clima se ha comportado medianamente bien en relación a esas expectativas. Si bien no ha habido grandísimas precipitaciones, la humedad del suelo es importante y se vislumbra que habrá una buena cosecha de trigo, de todo modos la economía del productor no se recompone, pero esperamos buenos números”.

Sobre la ganadería, Bahillo dijo que “ha habido un aumento en el precio del ganado en pie que ha permitido a los productores recomponer en parte su economía. Estamos hablando del mayor aumento que ha sufrido la hacienda en pie en los últimos 18 años, de a poco hay que ver la forma en que se recompone la economía de los productores”.

“Ese reacomodamiento del precio de la carne se sintió en el bolsillo lamentablemente, el precio de la hacienda tuvo momentos dispares, el precio estuvo estable durante el año pasado y en enero de ese año se notó un cambio y ahora de nuevo, porque se movió el precio de la hacienda. Hubo dos subas importantes en un año y medio, lo más lógico hubiera sido que fuera un aumento escalonado, pero el sistema de comercialización actual se maneja de esta forma y estos sacudones son frecuentes”, resaltó Bahillo, destacando que “el bolsillo del consumidor será el que acomode los precios”.

Con relación a la quita de retenciones que proponen tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza, el funcionario fue claro al expresar que “creo que hay que replantear el tema de las retenciones, encontrar un sistema que sea progresivo y que aquellos que más ganancias tienen, paguen mayores retenciones. No debería ser a todos los productores por igual. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad, sin resentir los ingresos del Estado, porque hay que atender otros aspectos. Además tenemos un condicionante muy fuerte que es la deuda externa, aunque eso no impide que no podamos replantear el tema de las retenciones, hay que hacerlo sin demagogia y con reglas claras. Aquel que diga que el 11 de diciembre elimina las retenciones, le está mintiendo a la gente, le miente a los productores y les generaría una nueva frustración a los productores. Deben tomarse medidas de forma gradual, que un ingreso tributario vaya reemplazando a las retenciones para tener sostenibilidad en el tiempo. De otra manera, volveremos a generar frustración en los productores, como pasó con el gobierno anterior”.