El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, destacó en declaraciones televisivas las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional y se mostró optimista respecto a su efecto en la recaudación.

Las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional fueron bien consideradas por el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, quien se mostró optimista respecto a sus efectos en la recaudación.

"No podemos tener la mínima previsibilidad si no tenemos la macro ordenada", apuntó en declaraciones televisivas, y añadió en esa línea que "se espera recaudar alrededor de dos mil millones de dólares en el marco de fortalecer las reservas".

“No podemos tener la mínima previsibilidad si no tenemos la macro ordenada”, agregó.

"Si nosotros no estuviéramos en esta coyuntura de endeudamiento irresponsable del gobierno anterior que nos limita enormemente y la restricción de la sequía, son medidas que no hubiéramos tomado", aclaró al cuestionar el accionar del gobierno de Mauricio Macri

Asimismo, cuestionó el accionar del gobierno de Mauricio Macri: “Si hubiera sido por nosotros no hubiéramos llegado a la situación que llegó Macri, porque las políticas del peronismo no tienen nada que ver con las políticas liberales”, dijo Bahillo.

“Aún con una situación de estrechez que uno pudiera tener por una sequía, no lo hubiéramos resuelto de ninguna manera con un endeudamiento feroz y entregando condiciones económicas y perdiendo autonomía e independencia económica como lo hizo el gobierno de Mauricio Macri”.

Por otro lado, el funcionario señaló que “por la sequía, nos falta media cosecha de soja” y que “medidas para la emergencia agropecuaria el gobierno tuvo muchísimas, distintos programas, transferencias a provincias, fondos rotativos para cooperativas… No se puede negar que haya habido un Estado presente y activo para el productor”.

Exposición

Bahillo expuso en el marco de la XLV Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario (CFA), que se reunió en el Salón del Bicentenario de la Casa Rosada, en cuyo transcurso se analizó con funcionarios provinciales el alcance de las recientes medidas para las economías regionales.

En este sentido, sostuvo que el Estado nacional "estuvo presente, con una fuerte inversión", asistiendo a los productores agropecuarios de todas las regiones del país afectados por la sequía, al tiempo que consideró que se cumplieron los objetivos "si no quedan productores en el camino".

La Secretaría de Agricultura destacó en un informe que las economías regionales generaron el año pasado "más de 7.000 millones de dólares y 4,8 millones de toneladas en exportaciones".

En ese sentido, agregó que "más de 50 cadenas de las economías regionales están incorporadas al Programa de Incremento Exportador (PIE), entre las que se cuentan la olivícola, pesquera, vitivinícola, apícola, foresto industrial, girasol, frutícola y hortícola".

En el encuentro también se presentó un informe agrometeorológico para la próxima campaña, a cargo del director del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Pablo Mercuri, quien señaló que, luego de los perjuicios provocados por la sequía, para los próximos meses "las perspectivas son buenas" y que "se esperan balances de lluvias normales", que deberán ser aprovechadas para "recomponer el stock de agua" en las regiones afectadas.