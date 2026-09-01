El diputado provincial Juan José Bahillo advirtió sobre la situación que atraviesa el sector avícola y señaló que el fuerte crecimiento de las importaciones, junto con la caída de las exportaciones, constituye una señal de alarma para Entre Ríos, donde la cadena avícola representa la principal actividad agroalimentaria de la provincia.

“Esto es altamente preocupante porque afecta directamente a la principal actividad agroalimentaria que tiene nuestra provincia, que es la cadena avícola. Debería ser objeto de preocupación de nuestro Gobierno provincial”, sostuvo Bahillo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante julio se exportaron 6.245 toneladas de productos avícolas comestibles, mientras que las importaciones alcanzaron las 5.740 toneladas. La diferencia fue de apenas 505 toneladas.

“Estamos a 500 toneladas de que la importación iguale a la exportación avícola”, señaló el legislador, al remarcar la magnitud del cambio que está atravesando el sector.

La evolución de la relación entre importaciones y exportaciones también muestra un fuerte deterioro. Hasta 2023, las importaciones representaban aproximadamente entre 2 y 5 toneladas por cada 100 toneladas exportadas. En 2025 esa relación trepó al 15%, mientras que entre enero y julio de 2026 llegó al 44%.

El escenario se explica por la convergencia de dos tendencias negativas: un fuerte incremento de las importaciones y una caída de las exportaciones.

Entre enero y julio de 2026, las importaciones de productos avícolas comestibles alcanzaron las 30.223 toneladas, un 134,7% más que en el mismo período de 2025. En tanto, las exportaciones totalizaron 68.258 toneladas, con una caída del 31,1% interanual.

“Estamos en el peor de los escenarios: aumenta la importación al mismo tiempo que cae la exportación”, sostuvo Bahillo.

El diputado provincial remarcó que la situación requiere especial atención en Entre Ríos por el peso que tiene la cadena avícola en la estructura productiva provincial y por su impacto sobre productores, industrias, trabajadores y comunidades vinculadas a la actividad.

“Esto debería ser objeto de preocupación de nuestro Gobierno provincial. No podemos ser indiferentes frente a estos números cuando está en juego una de las principales cadenas productivas de Entre Ríos”, concluyó.