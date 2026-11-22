El diputado provincial y precandidato a gobernador de Entre Ríos, Juan José Bahillo, participó de la 24ª edición de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, que se desarrolló en la localidad de Viale. Durante su visita, destacó la importancia de este tipo de celebraciones para preservar la identidad entrerriana, impulsar el turismo y fortalecer las economías locales.

En el marco de la recorrida, Bahillo hizo entrega al presidente del Viale Foot Ball Club, Fabián “Yaya” Ludi, de la Declaración de Interés Cultural y Turístico Nº 669 de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, mediante la cual se reconoce la relevancia de la tradicional celebración.

“Es una fiesta que nos enorgullece, porque es toda una referencia desde el punto de vista de rescatar nuestras culturas, nuestras tradiciones, sino también como un evento artístico que es el orgullo de los vialenses y también de los entrerrianos”, expresó el legislador.

Además, sostuvo que estos encuentros representan un patrimonio cultural que genera oportunidades, moviliza la economía y contribuye a posicionar a Entre Ríos como destino turístico.

“Es un producto cultural y también un producto turístico del cual debemos sentirnos orgullosos”, remarcó.

Bahillo estuvo acompañado por los concejales de Viale Georgina Bieri, Germán Utz, Romina Sanabria y Oscar Miró, integrantes del bloque Unidad y Compromiso, perteneciente al espacio Más por Entre Ríos. También participaron el exdiputado Gustavo “Tavi” Zavallo y el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, integrantes del consejo departamental del PJ y militantes del Frente Entrerriano Federal.