“Es sabido que haber perdido en las PASO dejó descolocado al ex ministro de Mauricio Macri, que ya se creía gobernador de nuestra provincia. A esto se suma la caída permanente de su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, que no logra formular una propuesta más o menos coherente para las y los argentinos. En ese contexto, y viendo su baja performance en las encuestas, Frigerio ha recurrido a las peores prácticas de la política sin importarle todo lo que ha prometido hasta ahora los entrerrianos”, analizó el actual secretario de Agricultura de la Nación.

Bahillo subrayó que “hace apenas unos días personal de una escuela de Ubajay denunció que su imagen ha sido utilizada para la campaña política de Frigerio sin avisarles y, por supuesto, sin su consentimiento”.

“Esto se suma a la difusión de los audios en los que Frigerio y sus operadores le prometen a candidatos de La Libertad Avanza cargos en organismos del Estado provincial e, incluso, internacionales, como la CTM, a cambio de que bajen sus candidaturas y se sumen a Juntos por Entre Ríos. Algo que sin dudas daña la política y a nuestra provincia”, continuó el aspirante a la Cámara Baja entrerriana.

Por otro lado, Bahillo explicó que “dado que Frigerio no tiene nada concreto para mostrarle a los entrerrianos, al igual que Bulrrich busca ensuciar lo hecho hasta aquí en Entre Ríos. Pone el acento en aquellas cosas que todavía faltan realizar, pero sin explicar cómo lo va a hacer. Sólo frases vacías que ahora, viendo que muchos de sus votantes prefieren a Milei, expresa dando gritos y sobreactuando una dureza que no tiene nada detrás”.

“La persona que hasta acá se presentaba como una suerte de paladín del republicanismo está demostrando su verdadera cara, que es Bullrich, que es Macri, la cara de la desesperación. Y como dice el refrán, la necesidad tiene cara de hereje. Por eso Frigerio ahora no tiene empacho en engañar a los entrerrianos para simular apoyos, promete rifar el Estado para comprar voluntades, practica deleznable sin antecedentes en nuestra provincia. No son ningún cambio, por el contrario, vienen a traer algo que los entrerrianos no somos. Porque no son de esta provincia, no conocen nuestra idiosincrasia ni la identidad entrerrianas”, enfatizó.

Por último, Bahillo subrayó: “confío en las y los entrerrianos. Sé que saben valorar la propuesta que estamos llevando adelante con Adán Bahl. Así lo sentimos en cada caminata, en cada recorrida. Pero también en el lugar donde vivimos, porque nosotros si pertenecemos a esta provincia. Saben que vamos a trabajar sobre la base de la provincia ordenada que deja el gobernador Gustavo Bordet y que desde ahí vamos a hacer realidad el salto de calidad que necesita dar Entre Ríos. Así nos lo dijeron en las PASO y se va a confirmar este 22 de octubre. Porque el verdadero proyecto para el futuro de nuestra provincia es el que construimos en Más para Entre Ríos”.