El legislador comunicó la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, pasadas las 20 del domingo. Según expresó, decidió compartir su experiencia para poner el foco en la importancia de la detección precoz y los controles médicos.

“Me operé de la próstata. Quiero contar mi experiencia porque hay algo mucho más importante detrás de esta operación: la detección precoz", manifestó Bahillo.

“Hacerse los controles permite detectar problemas a tiempo, intervenir cuando todavía es posible y evitar situaciones más complejas con el paso de los años”, sostuvo.

Y planteó que “a los hombres todavía nos cuesta hablar de estos temas. Incluso hay quienes evitan estudios por vergüenza o por prejuicios”.

"El tacto rectal no tiene nada que ver con la masculinidad. Tiene que ver con cuidar nuestra salud. Consultar, hacerse los controles y detectar a tiempo también es una forma de cuidarnos”, concluyó el legislador.