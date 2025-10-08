“En el peronismo venimos llevando adelante un proceso de reconstrucción interna luego de la derrota electoral a nivel nacional y provincial. Hicimos la autocrítica necesaria y luego fuimos a recomponer la confianza con la gente, acercándonos a los distintos sectores sociales para dialogar sobre las demandas y necesidades de los asalariados, los cuentapropistas, los comerciantes, las pyme, los sectores productivos, los jubilados”, señaló Bahillo.

“Paralelamente, la sociedad comenzó a padecer los efectos del ajuste brutal que implementó el gobierno nacional respaldado por el gobierno provincial, que además mostró déficit en la gestión. A todo eso se sumaron los acontecimientos en el plano nacional de los últimos meses”.

Para Bahillo “se fueron configurando dos propuestas bien claras y por eso hoy tenemos un escenario que muestra una polarización entre el oficialismo y Fuerza Entre Ríos”, debido a que “los candidatos de nuestro espacio han dado la discusión de cara a la sociedad, sentando posición sobre los temas de agenda pública y explicando cuál es la visión que tenemos de país y de provincia, que representa lo opuesto a las políticas de este gobierno”.

“Todo eso condujo a que hoy la elección esté polarizada entre La Libertad Avanza y el peronismo encabezado por Bahl y Michel”, aseveró. Y agregó: “Hace unos meses la foto era otra pero sabíamos que la discusión finalmente se iba a cristalizar en esas dos propuestas”.