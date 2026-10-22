El diputado provincial Juan José Bahillo mantuvo un encuentro con el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, quien también preside la Liga de Intendentes Justicialistas, para intercambiar opiniones sobre la realidad productiva de Entre Ríos y las dificultades que atraviesan las principales actividades económicas de la provincia.

Durante la reunión, ambos analizaron la situación de los sectores vinculados a la ganadería y a otras actividades del sector primario, fundamentales para la economía entrerriana. Villaguay, por el peso de su producción ganadera y agropecuaria, es un departamento donde las consecuencias de la coyuntura económica se reflejan directamente en el trabajo, los ingresos de los productores y el movimiento de las economías locales.

“Cuando la producción se frena, las consecuencias no quedan solamente en el campo o en una empresa: se sienten en el comercio, en el empleo y en cada comunidad. Por eso, discutir la realidad productiva es discutir también el futuro de Entre Ríos”, señaló Bahillo.

El legislador cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y el acompañamiento de la administración provincial a políticas que, sostuvo, agravan las dificultades de los sectores productivos.

“Entre Ríos no puede resignarse a que producir sea cada vez más difícil. Necesitamos políticas que defiendan el trabajo, impulsen la actividad económica y acompañen a quienes invierten y generan empleo. No podemos mirar para otro lado mientras nuestros sectores productivos atraviesan un momento tan complejo”, expresó.

Bahillo destacó la importancia de mantener el diálogo con los gobiernos locales para conocer de primera mano las dificultades que enfrentan las comunidades y construir una agenda que ponga en el centro la producción, el empleo y el desarrollo de la provincia.

“Defender la producción entrerriana es defender a nuestra gente. La provincia necesita una política económica que esté del lado de quienes trabajan y producen, no que les dé la espalda”, concluyó.