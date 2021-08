Bahillo le contestó al campo: "No es cierto que no haya dialogo"

En declaraciones al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza 94.7) el funcionario provincial agregó: "Hemos trabajado en el último año y medio ampliando la agenda del sector, para no sólo discutir el impuesto inmobiliario como pasaba en diciembre del 2019. Lo empezamos a trabajar, yo les pedí que nos ayuden por más que no renunciemos a tomar las decisiones".

Bahillo enumeró una serie de políticas resueltas en el contexto de dialogo con las entidades del agro como el Plan Ganadero, el Fondo Rotatorio Ganadero y otras cuestiones vinculadas a la sanidad animal: "Ese plan se armó mediante un ida y vuelta con ellos. Lo presentamos nosotros pero reconozco que fue parte de un importante aporte de ellos".

Luego, puntualizó en otras políticas: "Hemos trabajado respecto a los fitosanitarios en la mesa de buenas prácticas que está integrada por 28 instituciones de las cuales 4 son las integrantes de la mesa de enlace. Se ha trabajado en el tema brucelosis, porque hay una normativa muy exigente y estamos trabajando para elaborar un programa en conjunto en la provincia para que sea aceptado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el programa Productor Pase, el Programa Rotatorio Tambero".

También ejemplificó con la decisión de Gustavo Bordet de no aumentar el impuesto inmobiliario rural acorde al incremento de precios en el sector durante este último año: "En el marco del impuesto nos reunimos varias veces. El incremento de precios en el sector primario rondó entre 70% y 100%, mientras que el gobierno decidió mantener un criterio distinto al impueso inmobiliario, habiendo podido tomar el criterio de equiparar con el incremento de los precios. Nosotros tomamos la decisión de no cambiar el criterio por una cuestión de oportunidad circunstancial para que seamos serios y previsibles. Este año se paga el impuesto inmobiliario rural con muchos menos kilos de lo que producen".

"Esto no significa que no haya cosas por resolver. Ellos tienen sus críticas y algunas las acompañamos como lo es el tema de las restricciones a las exportaciones de care vacuna. Pero no puede ser que por un tema en el que hay una diferencia con el gobierno nacional, en el que nosotros estamos de acuerdo con los productores, se pretenda invisibilizar una agenda de trabajo de un año y medio". (Análisis)