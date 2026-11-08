Los legisladores del peronismo, Juan José Bahillo, Guillermo Michel y Enrique Cresto estuvieron este sábado en la localidad de Puerto Yeruá junto a Liliana Sgüerzo, quien asumió al frente del municipio. Recorrieron obras y se reunieron con concejales y el equipo municipal.

“Vinimos a acompañar a la intendenta y sus colaboradores para trabajar conjuntamente en esta nueva etapa de la gestión, particularmente en lo que se refiere al Presupuesto 2027”, señaló Bahillo.

En ese sentido, el diputado provincial y precandidato a gobernador del peronismo criticó el proyecto del Ejecutivo que se está tratando en la Legislatura provincial en tanto “sigue recortando recursos y haciendo caer el ajuste en los municipios”.

Michel, por su parte, manifestó que “los intendentes de nuestro espacio político llevan adelante gestiones eficientes y ordenadas que les permiten no solo brindar los servicios que les corresponden, sino también hacerse cargo de todas las responsabilidades que los gobiernos nacional y provincial han abandonado”.

Finalmente, Cresto destacó “la jornada de diálogo y recorrida, conociendo proyectos e iniciativas de una localidad con mucho futuro y enorme potencial. Creemos en el trabajo conjunto, en las ideas y en seguir generando oportunidades para que cada localidad pueda crecer y desarrollarse”.