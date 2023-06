En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza y AHORA Cero Radio), Bahillo aseguró que el saldo de la misión a China “fue muy positivo” y puntualizó que “tuvo dos ejes: uno que tiene que ver con gestión de financiamiento, ampliación del swap, de los convenios de fortalecimiento en términos macroeconómicos de las reservas del Banco Central, y por otro lado también en términos productivos donde hubo varios temas y se terminaron definiendo cuatro prioridades para el corto plazo: restablecimiento de las exportaciones de carne avícola que quedaron interrumpidas a partir del ingreso de la influenza aviar en febrero; nuevas habilitaciones para menudencias porcinas, menudencias bovinas y frutos secos (nuez pecan), una economía importante en la provincia; y el tema del trigo”.

En relación con declaraciones de Julio De Vido que sostuvo que el viaje a China “se hizo muy tarde”, el funcionario sostuvo que “hubo un inconveniente insalvable que fue la pandemia, durante el 2021 hubo una restricción muy fuerte, China tuvo la provincia donde se detectó el primer caso de Covid con un fuerte cierre en 2020 y luego la particularidad de que en 2022 Shanghai y Beijing –que son las dos ciudades donde estuvimos- tuvieron brotes importantes y cerraron nuevamente el ingreso, e incluso liberaron totalmente la circulación y los vuelos recién en enero de este año. Muchas de las cuestiones que nosotros llevamos estaban inmovilizadas desde 2020 y ellos se justificaron en la pandemia y plantearon que ahora estaban dadas las condiciones para seguir avanzando en la agenda. Esa es una cuestión insalvable más allá de los tiempos que maneje cada uno”.

Comentó por otro lado que el tema de las granjas porcinas “no avanzó, no sé por qué; pero no estuvo en la agenda el tema. Es un sector que tiene un potencial importante para crecer en el país y en la provincia y hay que trazar políticas de crecimiento del mismo, con sostenibilidad ambiental, pero ese proyecto de hace unos tres años en la actualidad está descartado”.

Sobre el beneficio que traerían al país los acuerdos de exportación, Bahillo sostuvo que “en exportaciones avícolas, el año pasado se exportaron 235 millones de dólares de los cuales 160 fueron a China y ahora se restablecería ese flujo; las exportaciones de menudencias bovinas y porcinas generan algo más de 100 millones de dólares; se terminó de firmar el protocolo para sorgo con un destino adicional a lo que es nutrición animal que es el uso en destilerías porque hay un licor tradicional que toma la comunidad china que se hace a base de sorgo y se produce allá, lo que implica alrededor de 400 millones de dólares; con lo cual hablamos de entre 700 y 800 millones de dólares dependiendo del flujo comercial”. En ese sentido, especificó que “Argentina cerró el año pasado con un déficit comercial de 9.500 millones de dólares, es mucho lo que se exporta a China pero también es mucho lo que se importa”.

En este marco, el ministro respondió los cuestionamientos de la oposición en relación a lo que pediría China a cambio de estos acuerdos: “Esto no es así, al menos en la reuniones en las que participé que tienen que ver con desarrollo de inversiones de minería y en el sector de energía eléctrica, en ningún momento se planteó ninguna cuestión especial que impliquen modificar la normativa que tiene nuestro país en términos de recepción de inversiones, marco regulatorio, cuestiones ambientales. En ningún momento se habló de ninguna cuestión que haya que adaptar para recibir las inversiones. Las únicas cuestiones que se hablaron que son una ventaja y una fortaleza en esto es que a partir de los convenios firmados se permite la inversión en yuanes en el país, además de pagar las importaciones en yuanes. Eso facilita enormemente el comercio pero son convenios que hacen al comercio bilateral y la radicación de inversiones, no modifica en nada la normativa vigente y no pidieron nada a cambio”.

En este contexto, analizó: “Lo que tenemos que tener es una apertura inteligente y convenios multilaterales y comerciar con el mundo atendiendo siempre a los intereses de nuestras industrias y del trabajo de los argentinos, como hacen todos los países del mundo que preservan sus industrias y sus fuentes de trabajo. El comercio internacional tiene que ser entendido como un beneficio mutuo; en esas negociaciones hay que llegar a sanos acuerdos para permitir las importaciones”. Como ejemplo, mencionó que “con México hemos trabajado y avanzado de manera importante con el ingreso de carne vacuna que plantea el ingreso de genética bovina a nuestro país y de tequila con un tratamiento especial. Siempre hay en el comercio exterior el concepto de que tiene que convenir a ambas partes”.

La cuestión electoral provincial

En otro orden de temas, Bahillo consideró como “una actitud correcta” la que tomaron Enrique Cresto y Martín Piaggio al renunciar a sus precandidaturas para la Gobernación. “Aunque no lancé una precandidatura había hablado con el gobernador sobre mis intenciones de poder ser precandidato, siempre entendiendo que las decisiones que tomara Gustavo (Bordet) como gobernador y presidente del partido, las iba a acompañar en acuerdo con él. No hay que renegar de las internas porque es una herramienta más para la selección de los candidatos pero hay que evaluar los contextos. Las internas son buenas y positivas en determinados contextos y en este momento unificar las distintas expresiones del peronismo y fortalecer la precandidatura de (Adán) Bahl me parece altamente positivo y virtuoso para poder dar un proceso de cara a la sociedad y no mirando las cuestiones internas”, evaluó.

Respecto de una posible candidatura, el funcionario reveló: “Hablé con Bahl, le dije que voy a tratar de apoyar y ayudar en todo lo que pueda, con las limitaciones de tener responsabilidad en el gobierno nacional que no puedo ni quiero desatender, pero que cuente conmigo, y que lo iba a hacer a cambio de nada. No condicioné mi apoyo a ninguna precandidatura ni a ningún lugar; le dije a Bahl que él entenderá adónde puedo ser útil, y será un tema a charlar con Beto llegado el momento”.

“Ya tengo cierta experiencia y cierto camino recorrido, no me gustó nunca condicionar mi apoyo a determinadas cuestiones, y voy a trabajar y aportar en todo lo que pueda; después donde pueda ser útil, ahí trataré de estar”, agregó.

En relación con su apoyo a las precandidaturas a la Intendencia de Gualeguaychú, aclaró: “El mismo criterio que tengo a nivel provincial, lo mantengo a nivel municipal. Si se logran los consensos es mejor y si no habrá que trabajar una interna en el marco de la mayor responsabilidad posible. No son momentos fáciles, va a ser una elección compleja y hay que pensar en el día después de la interna. A veces la interna se vuelve tan apasionante o adquiere determinadas característica que condiciona los acuerdos posteriores a los que hay que llegar”.

En cuanto al ámbito nacional, admitió: “Me gustaría que Sergio Massa sea candidato, pero lo debe definir él. En caso de que sea candidato, lo voy a apoyar sin ninguna duda”.

“Él entiende que la mejor estrategia para el peronismo a nivel nacional es tener un solo candidato independientemente de quién sea. Podrá ser él, o no, el candidato de la síntesis del peronismo y después podrá é querer encarnar esta responsabilidad. Hablamos durante el viaje de algunas cuestiones políticas y coincidimos en que la mejor opción para el peronismo nacional es tener un solo candidato, después se verá cómo se llega a ese candidato y quién encarna esa responsabilidad”, concluyó.