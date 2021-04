En declaraciones realizadas radiales, Bahillo señaló que las últimas restricciones que tomó el gobernador “tienen que ver más que nada con la actividad social, que queda limitada a 50 personas al aire libre y 20 en espacios cerrados, disminuyó el aforo de locales y actividades comerciales, y la restricción de una hora los fines de semana que es hasta las 00”.

“Lo seguimos muy de cerca, si algo nos enseñó la pandemia es que no se puede ser contundente a la hora de las definiciones porque el virus tiene su propia movilidad, su ciclos y sus etapas, y eso obliga a las autoridades a tomar decisiones ya sea en materia de salud como de circulación. Hay una definición muy clara del gobernador Bordet que es mantener todo lo que se pueda y en la medida de lo posible la actividad comercial, gastronómica, productiva, la presencialidad escolar y seguir fortaleciendo el sistema de salud provincial”, describió.

En ese marco, apuntó que “por ahora estamos manteniendo la situación de manera controlada y están dadas las condiciones para poder superar esta etapa, si este es el nivel de propagación que el virus tiene en nuestra provincia”.

Sobre las restricciones, reiteró que “los funcionarios tenemos que ser flexibles, no se puede ser contundente, porque la realidad después nos pega en la cara y tenemos responsabilidades de tomar decisiones frente a una realidad que muchas veces es innegable y no es la que nos gusta ni la que quisiéramos”.

Admitió también que “llegado el momento habrá que priorizar la preservación del sistema de salud, fundamentalmente del recurso humano que hoy es el punto crítico más vulnerable que tiene el sistema, porque se ha invertido en aparatología y en mejoras de los hospitales. Pero si no tenemos enfermeros, maestranzas y profesionales porque están agotados, hay que seguirlo de cerca”.

Asimismo, reconoció que “si hay casos crecientes del virus en la provincia y la realidad así lo indica habrá que tomar algún otro tipo de decisión. No es lo que queremos, hoy no se ve esa situación en lo inmediato y ojalá no lo tengamos que hacer porque también hay que entender que la sociedad este año no es la misma que en 2020”. “Hace un año atrás estábamos con una cuarentena muy dura pero también con una cantidad de miles de casos y de muertos muy importante en Europa que generó las condiciones para una cuarentena muy estricta; pero hoy la sociedad ya pasó un año restringida lo que perjudicó sus actividades comerciales, productivas y también emocionalmente hizo mucho daño. Por eso restringir la actividad económica también conlleva otras problemáticas vinculadas a la salud”, reflexionó el funcionario provincial.

Consultado por los sectores que aumenten la circulación en la provincia, analizó que “la provincia tiene características particulares, propias, que hacen que la pandemia se pueda mitigar o generar condiciones más favorables, como la distribución demográfica que tenemos, sin grandes conglomerados salvo Paraná y Concordia que tienen una densidad alta”. “También la conducta de la gente para moverse al trabajo o para llevar los chicos a la escuela cambió, porque el transporte urbano es un indicador y después del año pasado la gente no volvió a usarlo en la misma medida y se adoptaron otras pautas y conductas para evitar su uso, lo que conlleva que el transporte de pasajeros sea uno de los sectores más afectados. Y además los datos del CGE indican que la incidencia de porcentaje de contagios en la escolaridad es muy baja en la provincia”, agregó.

Restricciones futuras

Consultado por la posibilidad de tener que ahondar las restricciones a la circulación, Bahillo sostuvo que “lo que recomiendan autoridades del Ministerio de Salud y lo que ha dicho el gobernador es que en caso de tener que tomar medidas más duras serán focalizadas, sectoriales y por un tiempo determinado”.

“Acepto y entiendo la sensibilidad que tiene la sociedad, porque haber pasado gran parte del año pasado con una restricción muy importante, genera un temor importante y afecta emocionalmente de manera importante la posibilidad de volver a esa situación. En esto me permito ser un poco más contundente y creo que no hay ninguna posibilidad de volver a una cuarentena como la del año pasado, porque no lo resiste la salud emocional de la gente, ni lo chicos, ni la economía de los hogares ni los sectores productivos”.

En cuanto al perjuicio de la pandemia para el turismo, refirió que “esta incertidumbre ya los perjudica, porque la actividad turística necesita cierta previsibilidad para vender un paquete, una estadía, para tomar una reserva, y hoy no están esas condiciones objetivamente dadas”.

“La decisión de tomarse un fin de semana de manera recreativa, la familia la toma de manera puntual y oportuna llegado el fin de semana, y se eligen destinos cercanos como nuestra provincia. Pero el clima para el desarrollo de la actividad turística se ve resentido por esta imprevisibilidad que implica la pandemia”, reflexionó. (Fuente: Análisis Digital)