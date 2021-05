Bahillo, sobre nuevas restricciones: "No imagino grandes modificaciones"

Sin embargo, en este contexto el Ministro de Producción y Turismo Juan José Bahillo esbozó en ElDía desde Cero (FM 104.1) que "a título personal me parece que no va a haber medidas que modifiquen mucho".

Igualmente, el funcionario aclaró que "el gobernador mantendrá reuniones en Buenos Aires y me dijo que esperemos un par de días, no puedo adelantar nada".

Acerca de la situación sanitaria, Bahillo evaluó que "estamos en un momento muy sensible y complicado, se ha visto una meseta pero muy alta", y planteó que "se intentó bajarla restringiendo la circulación; cuando se restringe una actividad se hace por como impacta en la circulación, no por la cantidad de contagios de la propia actividad, por ejemplo con el tema de las clases".

"Indudablemente a diferencia del año pasado creo que el horizonte está puesto en la vacuna. Los países que superan el 50% de primeras dosis están empezando a ver cómo se descomprime la situación sanitaria", opinó el Ministro, y valoró que "la logística está funcionando, se destaca permanentemente el buen funcionamiento de los vacunatorios de la provincia, en la medida que la disponibilidad sea mayor va a haber más vecinos vacunados".

Bordet planteó medidas "que sean eficaces"

"Esto no tiene banderías políticas. El virus ataca a todos por igual, y tenemos que tener una estrategia en conjunto", planteó el gobernador.

"Los esfuerzos individuales no sirven”, sostuvo Gustavo Bordet este martes y recordó que Entre Ríos “forma parte de un Estado Federal”, con “provincias vecinas”. “Lo que ocurre en AMBA, claramente impacta en Entre Ríos, y estas son decisiones que tendremos que tomar con el presidente y todos los gobernadores para que sean eficaces", resaltó.

Adelantó que "estaremos reunidos de manera virtual, como en otras oportunidades, de manera virtual todos los gobernadores con el presidente”, y valoró que “es importante tomar medidas consensuadas y que se puedan aplicar de manera uniforme”.

“Tenemos que entender que este es un problema que ocurre en el planeta, que Argentina está en una situación de riesgo epidemiológico, de colapso en algunos casos, y no es porque no se hayan adaptado los sistemas de salud donde se llevó a cabo una inversión importante", sostuvo y resaltó que “en Entre Ríos se ha más que duplicado las camas, pero la pandemia no nos da respiro”.

Críticas a la suspensión del feriado puente

Por otra parte, consultado acerca de la determinación de suspender el feriado del 24 de mayo, Bahillo lamentó que "agrava o perjudica un poco más a una actividad que ya tiene inconvenientes", y recapituló que "el año pasado el turismo estuvo frenado 8 meses, no tuvimos todas las fiestas populares pero aun así durante el verano se trabajó bien".

Sin embargo, planteó que "una creciente cantidad de casos y medidas restrictivas generan incertidumbre en la gente y eso hace que se retraiga el consumo. La economía funciona en base a las expectativas, y hoy no son las mejores cuando están muy preocupados por su salud, la situación sanitaria y conservar su trabajo".