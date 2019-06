Bahillo: "Piaggio y Bordet van a profundizar los resultados de abril"

“Creo que Piaggio y Bordet van a mejorar sus performances, teniendo en cuenta que obtuvieron números que en apariencia son inmejorables”, afirmó en una entrevista en ElDía desde Cero.

Explicó que hubo un cambio superador en lo social, donde los votos ya no son del dirigente sino de los vecinos que “acompañan a quienes hacen buenas gestiones, cumplen con la palabra y están cerca; por eso la gente ha acompañado a Martín y a Bordet”.

En sentido contrario, sostuvo que “a los que hacen las cosas mal como el Gobierno Nacional, que no cumplió en nada y le perjudicó la vida a la gente, se los castiga con el voto”.

Las reglas de la interna

El intendente Martín Piaggio venció en las internas del PJ a Jorge Roko. Ante este panorama, Bahillo opinó que “Martín va a sumar los 11 puntos de Roko; deberían ir sin discusión, porque si no, no somos democráticos. Si vamos a una interna es porque aceptamos las reglas”.

“El que gana conduce y el que pierde, acompaña. Si no, entramos en una contradicción o entendemos que el voto de la gente es bueno cuando nos vota y es malo cuando no nos vota; no, no, el voto de la gente siempre es bueno. Y cuando no nos acompañan con el voto lo que hay que hacer es una autocrítica”, argumentó el Diputado peronista.

Además, agregó que quien gana “también tiene que tener la humildad de convocar y generar las condiciones de diálogo”.

Elogios para Piaggio

A pesar de haberse hecho públicas algunas diferencias políticas entre Piaggio y Bahillo, el legislador aseguró que “hay que tener la honestidad intelectual de reconocer que ha hecho una muy buena gestión; que ha mejorado muchas cuestiones de la ciudad como son los espacios públicos, no sólo en calidad de vida para la gente sino en términos turísticos”.

Asimismo, calificó a la gestión piaggista como cercana a la gente. En cuanto a lo que resta por hacer, opinó que hay cuestiones pendientes que son reconocidas por el mismo Piaggio, “porque la agenda de un Intendente se renueva constantemente”.

Finalmente hizo mención al armado del PJ a nivel nacional. Indicó que la prioridad son las elecciones del 9 de junio; “a partir de ahí, Bordet sabrá qué es lo mejor para la provincia”.

En cuanto a Alternativa Federal “creo que se ha diluido y no han logrado capitalizar sus potenciales. No se visibilizó un liderazgo que es lo que permite darle una organización al espacio. Además, el anuncio de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, generó otras posibilidades y otro panorama”, sostuvo Bahillo.