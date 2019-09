Bahillo: "Pretender sacar ventaja electoral con el hambre me parece muy mediocre" 

Bahillo aseguró en ese marco que “es un error plantear esto como una cuestión partidaria, es una cuestión política, y es en el debate político que se tienen que definir las prioridades. Entendemos que esto no soluciona el problema de fondo, pero el hambre no espera, y es nuestra obligación brindar las herramientas para atenderla en lo inmediato”, señaló el diputado. Mencionó a su vez que no existían expectativas de que el oficialismo prestara quórum para acompañar la iniciativa, lo cual finalmente sucedió, y que “se acordó que fuera una sesión en la mayor armonía posible y con un marco de respeto”.

El proyecto

En referencia a al proyecto aprobado por 222 votos positivos, indicó que la idea “es reforzar las partidas que ya existen en un 50 por ciento más, para atender y garantizar la alimentación y nutrición de las familias que hoy están en situación de riesgo. Nadie quisiera estar tratando estos temas, sino pensando en el desarrollo, el crecimiento, la generación de trabajo, pero lamentablemente las consecuencias de las decisiones tomadas por este gobierno nacional han sumergido a muchas familias en esta situación y se ha incrementado la asistencia de la gente a comedores comunitarios o escolares”.

“Entendemos que las partidas destinadas a este fin son insuficientes por la pérdida de trabajos o la reducción del ingreso en los grupos familiares, además de la inflación que hace que las partidas asignadas queden desactualizadas”, argumentó Bahillo. Informó en este sentido, que uno de los artículos del proyecto permite la actualización de las mismas de manera trimestral teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Juan José Bahillo

La solicitud de Entre Ríos

Por otra parte, al momento de la votación en particular, el entrerriano propuso la incorporación de un artículo para que el incremento presupuestario sea coparticipado a las provincias y los municipios. En respuesta a su solicitud el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (Pro), rechazó el planteo al sostener que este aspecto estaba “aclarado en el artículo 1, al hacer referencia al decreto 108/2002”.

Bahillo señaló que en los últimos años el gobierno nacional "no ha actualizado los fondos con los que se asisten programas cofinanciados con las provincias. Es lo que nosotros planteamos y lo que trabaje con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Laura Stratta. Es algo que Stratta viene planteando hace mucho con la ministra Stanley ante Nación”.

“Las decisiones políticas que toma el gobernador Gustavo Bordet son atendiendo a una realidad innegable y con la sensibilidad necesaria para atender lo que hace falta. Pretendemos que el gobierno nacional tenga también esta mirada y fije como prioridad atender el hambre de la gente. Nos cuesta entender que tengamos que convencerlos de que la situación de vulnerabilidad y el hambre de las familias es lo prioritario. Quienes tenemos responsabilidades en la función pública ya deberíamos tener incorporado esto entre nuestras obligaciones básicas”, remarcó el legislador.

Programas cofinanciados

Como ejemplo para argumentar lo planteado citó el convenio de Abordaje Federal, por medio del cual se otorga a los grupos familiares de mayor vulnerabilidad una tarjeta social para la compra de alimentos. "En el año 2015 el gobierno nacional aportaba 70.560.000 pesos y la provincia 26.040.000, con lo cual daba que el aporte de la Nación era el 73% y el de la provincia 37%. En 2019, la Nación está aportando 91.728.000, incrementó nada más que un 30% el financiamiento a este programa, y la provincia de Entre Ríos, en este caso, aporta 279.072.000, es decir que incrementó en un 971% el aporte. Con lo cual se dio vuelta la ecuación", sostuvo.

El diputado comentó que otro de los ejemplos en ese sentido, es un programa que refuerza es la copa de leche, para el cual nación aportaba 40.900.000 pesos y la provincia casi 20 millones de pesos en 2016. Actualmente nación está aportando 44 millones y la provincia 287 millones. “Con el aumento de la situación crítica, la provincia lo incrementó en un 602%, lo que no pasó con nación”, comparó.

Campaña electoral

Al ser consultado por el desarrollo de la campaña electoral, el legislador expresó que “debe enmarcarse en el contexto que vive la sociedad. Si no sabemos interpretar y ver la situación en la que vive la gente, poca confianza vamos a lograr en el ciudadano para que emita su voto, porque en definitiva el voto es una expresión de confianza. Es necesaria la campaña para que los candidatos den a conocer sus propuestas, pero tiene que tener las particularidades del contexto. Por eso este tema no debe ser utilizado partidariamente, pretender ganar una elección sobre la base de la desgracia de otros ciudadanos que no llegan a fin de mes o no tienen para comer no me parece una feliz idea”.

Agregó en ese marco: “pretender que la gente quiere un bolsón o asistencia y no quiere trabajo es no haber hablado nunca con personas en situación de pobreza. Cualquier persona quiere la oportunidad de tener un trabajo digno y el Estado es el responsable de generar las condiciones para la tenga. Mientras tanto, hay que atender la urgencia, porque sino estamos ante un problema como sociedad, de no tener sensibilidad para atender la nutrición de nuestros gurises. Si no lo hacemos hay daños que se ocasionan en esa etapa de la vida y son irremediables”, concluyó.