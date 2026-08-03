"Lo que en cualquier lugar del mundo puede ser poco tiempo, en la Argentina es una eternidad y aunque quedan pocos meses para que le gualeguaychuenses vayamos a elegir al intendente de la ciudad, todavía hay muchas más dudas que certezas de que pasará el año que viene.

En el oficialismo la cosa está clara. Mauricio Davico buscará retener el Gobierno y tener su segundo mandato pero en el Peronismo todo es una incógnita.

El que levantó la mano en la mañana del lunes fue Juan José Bahillo. El legislador entrerriano y ex intendente de la ciudad, confirmó en Cuando pase el temblor (lunes a viernes de 9.30 a 12 por Bolazo Stream y Radio Cero) que lo tienta la posibilidad de volver a competir por la presidencia municipal. “Hoy no es una prioridad para mí pensar en candidaturas porque en el peronismo no podemos estar en búsqueda de proyectos individuales pero sí reconozco que, en términos personales, entiendo que por mi experiencia y los lugares que me ha tocado ocupar hoy sería mejor intendente del que fui”.

Bahillo reconoció que hoy ve más cercana una candidatura aunque reconoció que hoy no tiene la “ansiedad por ser intendente” porque ya lo fue y dijo que su experiencia al frente de la ciudad fue “lo más gratificante” de su carrera política.

El diputado se mostró crítico con la interna que atraviesa el peronismo aunque lo describió como un problema que mayormente se ve en la provincia de Buenos Aires pero sostuvo que si en su espacio “nos ocupamos de discutir como repartir candidaturas en lugar de como solucionarle los problemas a la gente, nos va a ir mal”.

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