Bahillo se mostró optimista sobre la campaña de siembra de trigo en Entre Ríos

Por su parte, el director General de Agricultura de la provincia, Carlos Toledo, comentó que la perspectiva es aceptable y satisfactoria, pero cifró expectativas en torno al crecimiento del área con trigo.

"Es muy buena la posibilidad de que se incremente la superficie de trigo, y que se incremente la implantación de cultivos de servicio y de cobertura, que acompañen los cultivos de verano; pero también es muy importante pensar en incrementar la superficie de maíz y sorgo. Para la rotación en nuestra provincia, considerando las distintas zonas agroecológicas que tenemos en Entre Ríos.

Es sustancial incrementar la superficie de trigo y otras actividades de invierno, y pensar cómo nos preparamos para la siembra de maíz. No pretendo demonizar a la soja, pero no podemos tener tanta dependencia de un solo cultivo: me parece que ese es uno de los principales problemas que tiene el productor entrerriano".

El funcionario analizó el ciclo productivo en sintonía con el ministro de Producción, Juan José Bahillo, quién aportó: "la provincia comenzará a implementar el programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE), ya que debemos transitar caminos de sustentabilidad, producir pensando no solamente en una sola campaña. Necesitamos para eso planificar, proyectarnos hacia el futuro, ver la realidad productiva no en el corto plazo sino en el mediano y largo plazo; y en función de ese plan de trabajo, llevar adelante las distintas producciones", sostuvo.

El titular de la cartera productiva provincial reconoció que “la agricultura incrementó de manera sostenida su superficie de siembra, principalmente de soja, avanzando sobre áreas tradicionalmente ocupadas por ganadería, y con un menor potencial agrícola”.

“Estas transformaciones han generado preocupaciones ligadas a la sustentabilidad de los actuales sistemas productivos, provocando mayores presiones sociales por temas ambientales. En este sentido, un gran peso recae sobre los productores agropecuarios, por el uso y manejo de la tierra, de insumos para la producción, destacándose los conflictos generados por el uso de productos fitosanitarios”, reflexionó Bahillo.

Y agregó que “sin embargo, existen productores que presentan un alto compromiso por el cuidado de los recursos naturales, realizando producciones amigables con el ambiente, donde las acciones desarrolladas son previsibles a partir de la planificación, desarrollo y ejecución de actividades productivas, obteniendo resultados positivos desde lo económico, aportando al desarrollo de sus territorios, comprometidos con las necesidades de sus habitantes, que merecen ser destacados y que su acción tenga efecto multiplicador en el ámbito de la provincia”.

En ese marco el jefe de la cartera productiva entrerriana propuso: "No tenemos que pensar con la lógica del cultivo más rentable, sino con la lógica del cultivo posible y que mejor se adapte a la zona donde estamos; si nosotros logramos empezar a tener esa lógica de abordaje, sin duda vamos a tener algunos cultivos que mejor se adapten a los suelos pesados del norte de la provincia, y otros que se adapten a la zona sur y otras zonas de suelos sueltos. Me parece que es el momento de tratar de salir de esta situación de rendimientos no muy favorables que tuvimos en la última campaña, con la asistencia técnica correspondiente y tratando de hacer una buena planificación“, reconoció Bahillo.