El encuentro se llevó a cabo en la sede de la cartera agropecuaria y participaron por el lado de las entidades los presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica; y si bien no concurrió ninguna autoridad de la Sociedad Rural (SRA), la entidad estuvo representada por el técnico de la misma, Ezequiel de Freijo.

Tras la reunión, que finalizó pasadas las 20 horas del jueves, Chemes sostuvo que se analizaron todos los puntos que "interesan a las economías regionales " hablamos de todo lo que interesan a las economías regionales" y aseveró que desde la cartera "entienden y aceptan nuestros reclamos y tomaron en cuenta las propuestas que les hicimos".

Entre ellas se planteó "un cambio unificado y algunos sistemas que pueden ser los fondos rotatorios, pero todo ellos tienen que llegar directamente al productor, porque si no no le llega, como los diferenciales que terminan en los eslabones de la cadena y no llegan al productor".

"Están consustanciados de las problemáticas de las economías regionales y son conscientes de que si no se genera una mejoría, hay muchas producciones que van a desaparecer", por lo que "en principio se empieza a trabajar sobre eso. Creo que se han hecho carne estos temas para discutir".

Por su parte, Laucirica catalogó al encuentro como "ameno" y que pudieron "conversar los temas que afectan a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores, principalmente por la implementación de un parche que fue el dólar diferencial para la soja".

"Estuvimos discutiendo varias alternativas para, en alguna medida, compensar las distorsiones que se han generado por esta situación, como sucede en las economías regionales, donde la brecha y el atraso cambiario les quita competitividad", agregó.

A su turno, Achetoni remarcó la necesidad por parte de la entidad que conduce de que se "hable de estos temas", sobre todo cuestiones relacionadas a las economías regionales y a aquellos productores que quedaron fuera de la posibilidad de vender su mercadería al valor del "dólar soja", que establece un cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero por septiembre.

"Hablamos de cómo llegarle al productor que no pudo percibir ningún tipo de ventaja por esto, porque ya había vendido y cómo solucionar la situación a los productores que indirectamente fueron afectados por esta medida", concluyó.

Otro de los temas que estuvieron en discusión durante la reunión fue el relacionado con la suba de la tasa de interés por parte del Banco Central (BCRA) para el financiamiento de productores de soja que no hayan vendido al menos el 95% de su producción, cuestión que desde la entidades consideraron como "discriminatorias" para con el sector.

"Dejamos bien en claro que no seguimos hablando o teniendo reuniones si no se da marcha atrás con el tema de la resolución del BCRA", dijo Chemes, quien aseguró que a partir de esto "surgió el pedido del secretario, que sintió el gran malestar por esta medida, de que elevemos una nota al Ministerio de Economía por parte de las cuatro entidades exigiendo la eliminación de esta resolución, cosa que haremos mañana".

En este sentido, Achetoni consideró que la medida del BCRA "es una contradicción muy fuerte, ya que se le pidió al productor que liquide soja y se le obstaculiza la próxima campaña de soja con el no financiamiento". "El financiamiento tiene que fluir como corresponde para que todos los productores tengan la oportunidad de desarrollarse", finalizó.