Bahillo: "Si el Carnaval fuera hoy, no se podría hacer"

Afirmó que “con la situación sanitaria que tenemos en la provincia y en el país, si la foto fuera “hoy te diría que no se puede hacer. No nos olvidemos de que nuestros chicos no pueden concurrir a clases, tampoco tenemos deportes-futbol, básquet, rugby- en la provincia, cuestiones que uno ve que dificultarían la puesta en marcha de un evento tan convocante como el carnaval de Gualeguaychú".

Destacó que no ve mal que el “municipio de Gualeguaychú prepare un protocolo para distintos escenarios y evaluarlos. Ojalá que la situación sanitaria mejore, que tengamos la confiabilidad y tranquilidad de que este tipo de espectáculos se pueda hacer, pero no queda otra que esperar y ver cómo evoluciona la situación en términos epidemiológicos”.

Sobre la Ley de Emergencia Turística, recordó que “ salió a nivel provincial y nacional, además de un montón de medidas como la ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), diferimiento impositivo entre otras. Alrededor de 4000 empresas reciben el ATP que permite sostener el empleo en la provincia, caso contrario la situación resultaría desesperante”.

Esto “ayuda en sectores que medianamente trabajan, pero aquellos que están prácticamente cerrados como el turístico y en gran parte del gastronómico, si no facturan, no pueden trabajar, las medidas del estado son paliativas, para subsistir, pero no le dan sustentabilidad, razón por lo que cuanto antes recuperemos la actividad comercial, comenzarán a ser un poco más sustentable”.

Asimismo, contó que en la mañana del miércoles se reunió con el secretario de FEHGRA, Marcelo Barsuglia y secretario de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Hugo Permayú quienes manifestaron que “tienen alrededores de 8.000 trabajadores en la provincia ”.

Bahillo dijo que “intercambiamos opiniones y me dejaron una serie de pedidos para evaluar. Hemos dados algunas respuestas, pero esperamos una vacuna y que las cosas sigan mejorando -con menos cantidad de contagio y un poco de alivio al sistema de salud. Ahí seguramente se liberarán una serie de actividades que dependerán del compromiso de todos los actores, evitando, de esa manera, tener que retroceder de fase".

Granjas porcinas chinas

Consultado sobre la posibilidad de que se instalen megagranjas en la provincia y las dudas que tienen entidades gremiales del campo al respecto dijo que el comunicado de Farer “presenta algunos cuestionamientos que pueden llegar a ser válidos, pero, me parece que no es una cosa o la otra. Tenemos que apostar al desarrollo del sector porcino en general en nuestra provincia, obtener financiamiento para nuestros productores que puedan llegar a tener otra escala, y también recibir inversiones chinas en el marco de que cumplan con todas las normas ambientales, todas las exigencias en materia de sustentabilidad. No es una cosa o la otra".

Además, sostuvo que "si lo miramos desde ese lado podemos llegar a equivocarnos. Hay espacio en el sector y en el mercado para crecer, tanto por el lado de los productores entrerrianos con una fuerte decisión del estado provincial de acompañarlos. Es una actividad con un alto impacto en la inversión nacional, razón por la cual estamos acompañando al productor, y en la medida que podamos recibir inversiones se puede crecer en el sector porcino”.