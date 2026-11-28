En el marco de una agenda de encuentros políticos y territoriales, el diputado provincial y precandidato a gobernador de Entre Ríos, Juan José Bahillo, visitó el departamento Federal, donde mantuvo reuniones con referentes del peronismo, autoridades municipales, concejales, agrupaciones y jóvenes, con el objetivo de fortalecer el trabajo partidario y avanzar en la construcción de una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

Durante su recorrida, Bahillo se reunió con el intendente de Sauce de Luna, Alcides Alderete, y la intendenta de Conscripto Bernardi, Marina Canteros. En ambos encuentros dialogaron sobre la situación de las comunidades y la responsabilidad política de generar alternativas que permitan dar continuidad a las gestiones municipales.

El legislador valoró el compromiso de ambas administraciones locales, que continúan desarrollando su trabajo pese a un escenario económico complejo. En ese sentido, cuestionó el retiro de recursos por parte del Gobierno nacional y la falta de acompañamiento de la Provincia.

“Son dos comunidades que están trabajando muy bien, muy comprometidas con su gente, aún en un contexto muy adverso y muy crítico por el retiro de fondos del Gobierno nacional y la lejanía del Gobierno provincial para ayudar a estas comunidades”, expresó.

*Unidad y construcción política en Federal*

La agenda también incluyó distintos encuentros en la ciudad de Federal con agrupaciones políticas, concejales y jóvenes, donde se abordaron los desafíos de la comunidad y la necesidad de consolidar un proyecto político que pueda ofrecer respuestas a las demandas pendientes.

Entre las principales preocupaciones planteadas, Bahillo mencionó la generación de nuevos puestos de trabajo y el impulso al desarrollo local, dos ejes que consideró centrales para el futuro de la ciudad.

Asimismo, destacó la voluntad de los distintos sectores del peronismo de avanzar en un proceso de unidad política, con el propósito de poner en común la capacidad de trabajo y la militancia territorial para construir una propuesta que recupere la confianza de los vecinos.

“Hay un compromiso muy fuerte por lograr la unidad en términos políticos para poner toda esa energía y capacidad de trabajo en llegar a los vecinos de Federal y construir una alternativa que nos permita tener su confianza el próximo año”, sostuvo.

Al realizar un balance de la recorrida, el diputado manifestó su satisfacción por el nivel de participación y la predisposición de los dirigentes y militantes con los que compartió los encuentros.

“Me voy muy contento, muy satisfecho por el compromiso y las ganas de trabajar que veo en estas compañeras y compañeros”, concluyó.