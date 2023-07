“Le voy a ganar a Frigerio. Ellos tienen el «síndrome de Mbappé». Hace dos años que vienen frotándose las manos. Pero la final la vamos a ganar nosotros”, sostuvo en diálogo con Infobae “Beto” Bahl, el candidato único a la gobernación por el Justicialismo, que encabeza un frente denominado “Más para Entre Ríos”.

“El 11 de diciembre de este año me veo gobernando. Nosotros no tenemos miedo de ganar. Contamos con el equipo, las ganas y el conocimiento”, expresó luego.

A diferencia de “otros candidatos que no estudiaron, no trabajan, no viven ni sus hijos estudian en Entre Ríos, nosotros sí tenemos esos valores. Tenemos nuestra cultura, nuestra historia y el compromiso que nos obliga a asumir esta responsabilidad. Yo nací, estudié y vivo con mi familia en Entre Ríos. Conozco y amo nuestra provincia. No se puede amar lo que no se conoce”, remarcó. La referencia es a Frigerio, a quien el Justicialismo y otros sectores cuestionan por ser “porteño”.

Bahl supo que sería el postulante a la gobernación bendecido por el actual gobernador Gustavo Bordet en noviembre del año pasado, durante un encuentro mano a mano. “Podía ir por la reelección en Paraná, en una gestión que está valorizada positivamente. Pero en el diálogo apareció que era el más competitivo para encarnar la alternativa en la provincia”, recordó.

“El hecho de conocer la provincia en toda su dimensión y saber cómo funciona, por haber estado 8 años al frente del Ministerio de Gobierno, tener un gran equipo y la certeza de saber que desde el primer día vamos a gobernar, porque no da para improvisar de ninguna manera, fue lo que al Gobernador lo motivó para buscar consensos en torno a una candidatura única”, agregó.

La posibilidad de que otros candidatos también se presenten estaba abierta. Pero luego el peronismo terminó encolumándose detrás de su figura.

Los primeros en enterarse del gesto de Bordet fueron “mi esposa y mi familia. Ellos están desde la hora cero bancándome. Le dediqué muchísimo esfuerzo a la Municipalidad. Y siempre estuvieron a mi lado”, confesó Bahl.

Ventajas y fortalezas

El candidato consideró que el peronismo entrerriano, que gobierna desde hace 20 años, tiene como punto fuerte para retener la provincia “la certeza de que no vamos a improvisar, que estamos preparados. Mi equipo y yo tenemos la expertise de la gobernabilidad. Lo demostramos en Paraná. La ciudad tiene pleno empleo”, resaltó.

“La postura actual es la de una provincia ordenada y en marcha. Le pondremos nuestra impronta para hacerla más fuerte y para que sea más protagonista en la Argentina y el mundo”, acotó.

En su definición, el Estado tiene que brindar servicio pero también intervenir en la economía para acompañar a la producción a fin de “aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo”, con el objetivo de que los jóvenes puedan quedarse a vivir en Entre Ríos. Uno de esos puntales, indicó, es la inversión en la economía del conocimiento.

“Debemos seguir manejándonos con eficiencia e invertir en el sector privado con infraestructura, energía, caminos, conectividad y riego para que se genere retroalimentación y para facilitar la tarea diaria del que genera puestos de trabajo”, conceptualizó.

Asimismo, dijo que el cierre de listas del oficialismo para las elecciones de este año fue “virtuoso. A diferencia de otros, donde quedaban muchos heridos, en este caso no fue así. No fue mágico. Durante dos meses trabajamos mucho en lo territorial, no le mentimos a la gente y establecimos que había que tener candidaturas a las intendencias, comunas y juntas de gobierno con compromiso y ganas de trabajar y conformar un gran equipo”.

“Este cierre homogéneo nos está permitiendo se altamente competitivos”, remarcó. “Donde hay internas, todos pueden pegar sus boletas, no como ocurre en otro espacio político”, distinguió. La referencia es por la negativa de los presidenciables de Juntos por el Cambio a darle el pegado al candidato radical a la gobernación Pedro Galimberti y al impedimento de que haya múltiple vínculo entre postulantes locales y provinciales en el mismo espacio.

“Tendremos más de 10 mil candidatos. Hay muchas ganas de participar”, aseveró.

Las esposas, Massa y Bordet

Dentro de ese esquema, el peronismo incorporó a la esposa de Bordet, Mariel Ávila, como candidata a diputada provincial y a la de Bahl, Claudia Silva, como postulante suplente a la senaduría por Paraná.

“La esposa del Gobernador es una militante social con gran responsabilidad y un desarrollo territorial muy fuerte en Concordia (la segunda ciudad de la provincia). Prioricé en el armado que los conglomerados grandes tengan representación. Concordia tendrá dos. Al poseer tanto peso territorial era necesario asignarle legisladores para generar mayor rentabilidad de votos”, razonó Bahl.

En el caso de su esposa “el (candidato) titular es Hugo Maín, una persona íntegra, con ocho años de experiencia como intendente de María Grande. Tiene una gran ascendencia en el territorio. Incorporarla (a Silva) testimonialmente como suplente fue para dar una señal clara del compromiso que tengo con el departamento, el más importante y significativo en cantidad de votos”, completó.

Con respecto al escenario nacional, indicó: “Siempre me he sentido identificado con Sergio Massa. Es el mejor candidato que podemos tener para este momento. Es una persona de diálogo y templanza, que trabaja, sabe armar equipos y enfrenta los desafíos poniendo el 100% de su energía”.

Además “Massa desde el primer día me abrió las puertas del Gobierno nacional para gestionar. Es alguien conocido y querido en Entre Ríos, sobre todo por los empresarios que saben que garantiza el desarrollo equilibrado”, redondeó.

En cuanto a Bordet, que irá como candidato a diputado nacional, afirmó que durante sus 8 años al frente de la provincia “ha cumplido el contrato social. En Entre Ríos hay paz social, no hay paros y es segura.”, destacando que la provincia “está a la vanguardia en educación”.

“La inflación nos impacta, por supuesto. Pero (el Estado provincial) tiene superávit fiscal primario, cumple con todas las obligaciones, acompaña al sector productivo, al campo y a la industria. Eso hace que (Bordet) tenga una imagen positiva muy alta. Es un valor superlativo. Que esté en la boleta es un orgullo y un acompañamiento importante”, redondeó.

Cuatro años como intendente

Luego de pasar por la gestión provincial y de ser vice de Bordet en su primer mandato, Bahl se presentó como candidato a la intendencia. Venció al radical Sergio Varisco, cuya imagen estaba seriamente dañada por su vinculación con el narcotráfico (terminó condenado por la Justicia Federal junto con la banda de los hermanos Celis) que afectó el funcionamiento del gobierno local.

“La experiencia municipal fue muy gratificante. Asumimos después de una gestión de Cambiemos que había dejado un gran caos, una deuda de miles de millones de pesos”, recordó. Para poder afrontarla hubo que recurrir, como si se tratase de una empresa privada, a un proceso de verificación de créditos que le ahorró al gobierno local un dinero importante, narró.

De esta manera “logramos un equilibrio económico y financiero que hoy nos permite que la Municipalidad sea una gran empresa de servicios”, destacó. El gobierno paranaense debe atender la recolección de basura y la provisión de agua potable, servicios que en otros lugares están privatizados o los presta otro ente.

Al ir a la disputa por la Gobernación, Bahl señaló a la ministra de Gobierno Rosario Romero como su candidata. Para llegar a octubre, tendrá que superar la primaria local contra otros dos postulantes peronistas: Gustavo Guzmán y Nicolás Mathieu. (Infobae)