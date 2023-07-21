Además de en el Centro de Convenciones, Adán Bahl y Claudia Monjo estuvieron en el predio del Polideportivo Norte, donde encabezaron un acto acompañados también por el intendente Pieggio, la viceintendenta Lorena Arrozogaray y la fórmula de del piaggismo para el Municipio: Martín Roberto Piaggio y Camila Ronconi.

“Necesitamos de toda la militancia para llevar el mensaje y que todos los vecinos nos acompañen tanto dentro de tres semanas en las PASO como en octubre en las generales. ¿En quién van a confiar? ¿En alguien que viene de otro lado o en los que venimos poniendo la cara desde hace años? Somos nosotros los que hemos estado haciendo lo mejor por Entre Ríos y Gualeguaychú”, sostuvo el intendente de Paraná en alusión a la candidatura de Rogelio Frigerio por el lado de la oposición.

“Lo que hemos visto con Claudia –Monjo– durante esta recorrida por Gualeguaychú nos dejó gratamente asombrados y satisfechos. Y todo esto es producto de las dos gestiones del intendente Piaggio, y que va a continuar con la de Martín Roberto”, sostuvo Bahl en apoyo al piaggismo.

Fueron varios los vecinos del barrio La Cuchilla que se acercaron al playón del Polideportivo Norte, y también muchos los funcionarios que estuvieron presentes para apoyar la fórmula del peronismo tanto en la ciudad como en la provincia.

“Tenemos una Entre Ríos ordenada, pero aún tenemos mucho por mejorar, y lo vamos a hacer con el apoyo de todos”, concluyó Bahl antes de sorprender a toda la barriada tacando dos chamamés con un acordeón que le acercaron los organizadores del acto.