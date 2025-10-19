Bahl agradeció a Fuertes y su equipo por “el enorme recibimiento y el cariño” e instó a “seguir trabajando de cara al 26 de octubre con esa misma fuerza”.

Michel destacó “la energía y la esperanza de la militancia” y expresó: “Tenemos que seguir trabajando, militando y construyendo con convicción y también con alegría. Porque la lealtad es la fuerza de nuestro movimiento y nuestra causa es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”.

Previamente y en el marco de la celebración, los candidatos participaron de la vigilia del jueves por la noche en la Casa Partidaria de Federal.

Durante la jornada del viernes visitaron la ciudad de Concordia, donde brindaron un homenaje en la Cruz Mayor del Cementerio a los compañeros que lucharon por los derechos de los trabajadores.

También mantuvieron encuentros con militantes del departamento Concordia y de General Campos a quienes agradecieron por el esfuerzo y el compromiso de cara al proceso electoral.