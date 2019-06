"Bailando 2019": así fue el mareo que sufrió Luciana Salazar durante el duelo en el Pop Latino

Es una de las grandes figuras de esta nueva edición del Bailando. Sin embargo, en la noche del jueves Luciana Salazar no tuvo su mejor performance en el certamen.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli comenzó a llamar a cada una de las parejas que participan en el certamen para dar el voto secreto de Pampita en el ritmo de Pop Latino.

Fue entonces cuando la conductora y modelo no alcanzó el puntaje necesario y debió ir al duelo junto con otras cinco parejas.

Claro que lo peor para ella llegó cuando les tocó el turno de bailar en esa decisiva instancia. Es que cuando estaban finalizando su coreografía, la también empresaria pareció desvanecerse en los brazos de su bailarín, Gonzalo Gerber.

Luciana Salazar definirá su suerte con Leticia Bredice en el teléfono

"Se me nubló toda la pista. Tenía mucho frío. Pensé que me desmayaba, se me borró todo. Nunca en mi vida me pasó esto", explicó Luciana, todavía conmocionada por lo que le pasó.

Inmediatamente ingresó al estudio el doctor Labonia y la asistió mientras se retiraba de la pista. El facultativo le alzó las piernas para que la tensión arterial regrese a valores normales, y definió lo que le había sucedido como "un episodio de baja presión".

"Qué mal, me quiero matar", afirmó compungida la ex pareja de Martín Redrado, quien descartó que se tratara de un problema de salud. "Estoy bien, me hago análisis todo el tiempo. Creo que es por no haber descansado bien y por tomar frío", sentenció, mientras rompía en llanto en los brazos de Flavio Mendoza.

"Todos pudieron terminar su coreografía. Me siento remal por la situación. Es difícil el teléfono y encima estoy con Leticia (Brédice) que es muy fuerte, y ya sacó a dos participantes importantes. La fe es lo último que se pierde, pero la veo muy difícil", afirmó la mamá de Matilda, quien el lunes, acaso en una situación totalmente impensada para ella, definirá su suerte en el teléfono.